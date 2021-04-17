​Черчесов присоединился к акции в поддержку Гилерме

На игре российского чемпионата между «Локомотивом» и «Ростовом» проходят акции в поддержку голкипера «железнодорожников» Маринато Гилерме. Как известно, футболист получил дисквалификацию на два матча Премьер-лиги. Страж ворот москвичей показывал оскорбительные жесты в адрес трибуны с фанатами «Спартака», реагируя на оскорбления на почве расизма. Это случилось во время дерби в прошлом туре чемпионата.

Гилерме поддержал и главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Находясь в ложе стадиона, он держал футболку с фамилией Гилерме. Соответствующий кадр попал в телевизионную трансляцию.