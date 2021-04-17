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​Черчесов присоединился к акции в поддержку Гилерме

17 Апреля 2021, 18:16,

На игре российского чемпионата между «Локомотивом» и «Ростовом» проходят акции в поддержку голкипера «железнодорожников» Маринато Гилерме. Как известно, футболист получил дисквалификацию на два матча Премьер-лиги. Страж ворот москвичей показывал оскорбительные жесты в адрес трибуны с фанатами «Спартака», реагируя на оскорбления на почве расизма. Это случилось во время дерби в прошлом туре чемпионата.

Гилерме поддержал и главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Находясь в ложе стадиона, он держал футболку с фамилией Гилерме. Соответствующий кадр попал в телевизионную трансляцию.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Локомотив Москва, Станислав Черчесов, Гилерме
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Комментарии (1)
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0
sanay
17 Апреля 2021, 18:53

Черт чес ты вместе с этой .безяьной и близко не подходите к Спартаку.
В Спартаке ты теперь не будешь априори, ты теперь персона non grata.

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