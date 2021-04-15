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«Волшебник Камано»: «Локомотив» анонсировал матч с «Ростовом»

15 Апреля 2021, 13:20,

Пресс-служба московского «Локомотива» опубликовала анонс к поединку против «Ростова» в рамках 26-го тура российской Премьер-лиги. В ролике форвард столичного коллектива Франсуа Камано предстал в образе волшебника.

«Волшебник Франсуа и его команда ждут вас на «РЖД Арене». Еще больше магии уже в эту субботу!», - говорится в описании к видео.

Встреча между «железнодорожниками» и командой Валерия Карпина состоится в субботу, 17-го апреля. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Перед этим матчем «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице, а «Ростов» располагается на девятой строчке.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Локомотив Москва, Ростов, Франсуа Камано
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