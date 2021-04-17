​Черданцев: «Судейство – праздник для «Локомотива»

Известный комментатор Георгий Черданцев поделился своим мнением по поводу судейства матчей «Локомотива».

Напомним, в субботу «Локомотив» разгромил «Ростов» со счётом 4:1. Команда Марко Николича во второй игре подряд получила численное преимущество после удаления соперника, плюс в пользу «железнодорожников» рефери назначил спорный пенальти.

«Судейство [матчей] «Локомотива» - это просто какой-то праздник. Для «Локомотива», - написал Черданцев на своей страничке в Twitter.

«Локомотив» как минимум на сутки вышел на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги России, обойдя «Спартак» по очкам.