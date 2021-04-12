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Червиченко: «Гилерме не видел другого ответа этому беснующемуся быдлу»

12 Апреля 2021, 22:42,

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко дал оценку инциденту с участием фанатов «красно-белых» и стража ворот «Локомотива» и сборной России Гилерме в поединке РПЛ. Делегат матча упомянул в отчете оскорбления в адрес футболиста. Другая сторона считает, что сам Гилерме провоцировал фанатов.

«Гилерме сделал все правильно. Зная, какие болельщики могут прийти на трибуны, я не удивлен его реакцией. Он уже не видел другого ответа этому беснующемуся быдлу, которое ухало и ахало», - цитирует Червиченко Sport24.

Напомним, что в сети Интернет появилось видео с фанатской трибуны. Были зафиксированы гневная реакция Гилерме и его некрасивые жесты в сторону болельщиков.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Локомотив Москва, Андрей Червиченко, Гилерме
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Комментарии (1)
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jUMPER
12 Апреля 2021, 22:48

Завтра снимут три очка за расистские выпады быдлоты свинов...)))

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