Червиченко: «Гилерме не видел другого ответа этому беснующемуся быдлу»

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко дал оценку инциденту с участием фанатов «красно-белых» и стража ворот «Локомотива» и сборной России Гилерме в поединке РПЛ. Делегат матча упомянул в отчете оскорбления в адрес футболиста. Другая сторона считает, что сам Гилерме провоцировал фанатов.

«Гилерме сделал все правильно. Зная, какие болельщики могут прийти на трибуны, я не удивлен его реакцией. Он уже не видел другого ответа этому беснующемуся быдлу, которое ухало и ахало», - цитирует Червиченко Sport24.

Напомним, что в сети Интернет появилось видео с фанатской трибуны. Были зафиксированы гневная реакция Гилерме и его некрасивые жесты в сторону болельщиков.