Карпин: «Никаких неожиданностей «Локомотив» нам не преподнёс. Неожиданности принесли свои футболисты»

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17 Апреля 2021, 19:19,
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на пресс-конференции поделился впечатлениями от матча с «Локомотивом» (1:4).
- Несмотря на результат, игра производит неплохое впечатление. Чего не хватает команде?
- Качества не хватает. Первый гол - несчастный случай, такое не могли предугадать. Нужно делать меньше ошибок. После удаления игра тоже пошла по-другому. До удаления играли неплохо, прессинг получался. Но качества чуть не хватило. Такие подарки соперникам в начале игры делать нельзя.
- Какое место будет оптимальным для команды?
- Мыслей таких нет. Что 6, что 7, что 10 разницы никакой не дает команде. Статистика нам не нужна.
- Вы будете настаивать на выходе из обороны через короткий пас?
- Ну, сегодня такая ошибка случилась впервые.
- Удивил ли чем-то «Локо»?
- Не особо. Как играли, так они и играли сегодня. Никаких неожиданностей они нам не преподнесли. Неожиданности принесли свои футболисты сегодня.
- Как оцените судейство?
- Момент с пенальти не видел. А насчет удаления, считаю, что там первым фолил игрок «Локо», он хватал нашего игрока изначально», - передает слова Карпина корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николай Алексеев.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ростов, Валерий Карпин
Валерий Георгиевич, никаких неожиданностей, однозначно! Кроме того, что вам вдули)))