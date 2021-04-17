Карпин: «Никаких неожиданностей «Локомотив» нам не преподнёс. Неожиданности принесли свои футболисты»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на пресс-конференции поделился впечатлениями от матча с «Локомотивом» (1:4).

- Несмотря на результат, игра производит неплохое впечатление. Чего не хватает команде?

- Качества не хватает. Первый гол - несчастный случай, такое не могли предугадать. Нужно делать меньше ошибок. После удаления игра тоже пошла по-другому. До удаления играли неплохо, прессинг получался. Но качества чуть не хватило. Такие подарки соперникам в начале игры делать нельзя.

- Какое место будет оптимальным для команды?

- Мыслей таких нет. Что 6, что 7, что 10 разницы никакой не дает команде. Статистика нам не нужна.

- Вы будете настаивать на выходе из обороны через короткий пас?

- Ну, сегодня такая ошибка случилась впервые.

- Удивил ли чем-то «Локо»?

- Не особо. Как играли, так они и играли сегодня. Никаких неожиданностей они нам не преподнесли. Неожиданности принесли свои футболисты сегодня.

- Как оцените судейство?

- Момент с пенальти не видел. А насчет удаления, считаю, что там первым фолил игрок «Локо», он хватал нашего игрока изначально», - передает слова Карпина корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николай Алексеев.