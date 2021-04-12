«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»

Скандал с посещением начальника «Локомотива» Станислава Сухины судейской комнаты перед началом матча 25-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0) может иметь далеко идущие последствия. «Спартак» пожаловался в РФС на действия Сухины, который ранее продолжительное время сам работал футбольным арбитром. В стане «красно-белых» считают, что Сухина мог в какой-то способ воздействовать на бригаду Кирилла Левникова. У «Спартака» есть претензии и к Левникову, который не пытался пресечь нахождение Сухины в судейской.

Спартаковцы призывают РФС рассмотреть поведение Сухины и Левникова. Есть вероятность, что Станислав Сухина будет пожизненно отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, а «Локомотив» могут наказать техническим поражением.