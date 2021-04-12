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«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»

12 Апреля 2021, 22:51,

Скандал с посещением начальника «Локомотива» Станислава Сухины судейской комнаты перед началом матча 25-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0) может иметь далеко идущие  последствия. «Спартак» пожаловался в РФС на действия Сухины, который ранее продолжительное время сам работал футбольным арбитром. В стане «красно-белых» считают, что Сухина мог в какой-то способ воздействовать на бригаду Кирилла Левникова. У «Спартака» есть претензии и к Левникову, который не пытался пресечь нахождение Сухины в судейской.

Спартаковцы призывают РФС рассмотреть поведение Сухины и Левникова. Есть вероятность, что Станислав Сухина будет пожизненно отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, а «Локомотив» могут наказать техническим поражением.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Локомотив Москва, Кирилл Левников, Станислав Сухина
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