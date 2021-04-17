Николич не всем доволен после разгрома «Ростова»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич на пресс-конференции поделился впечатлениями от матча с «Ростовом» (4:1).

- Поздравляю свою команду и болельщиков, была прекрасная атмосфера на стадионе. Выиграли мы, забили 4, несмотря на то, что у нас были кадровые потери. Задача выполнена. Надо двигаться дальше и побеждать ещё.

- Будете ли возвращать отсутствующих игроков в следующем матче?

- У нас будет трудная игра - московское дерби. Те, кто были сегодня на поле, отыграли хорошо. Не понравилось только, что в какой-то момент расслабились и пропустили гол. Знали, что «Ростов» силен на стандартах. Будем смотреть по состоянию игроков перед следующей встречей.

- Ведете какую-то психологическую работу, чтобы держать команду в тонусе после 9 побед подряд?

- Это человеческая психология. Это спорт, выиграли, но нужно выигрывать ещё. Мы уже начинаем думать о следующем матче с ЦСКА.

- Есть ли слабые места в игре в команды?

- Всегда есть над чем работать. Я видел сегодня вещи, которые ещё нужно исправлять. Я всегда их вижу, и мой штаб тоже. Нужно лучше принимать некоторые решения. Но все-таки сегодня мы играли хорошо.

- Намеренно ли отдаете инициативу сопернику?

- Мы забили очень рано. Я думаю, что просто чуть-чуть расслабилась команда, потому что думали, что уже все в наших руках. Так нельзя. Хоть мы и побеждаем, но мы делаем ошибки, которые делать не надо. Нужно играть каждую секунду на поле. Мы же не одни на поле, команда соперника тоже играет и пытается забить.

- Будет ли тренерское противостояние с Оличем принципиальным?

- Я хорошо знаком с Ивицей. У нас хорошие отношения. Желаем друг другу удачи, но не в предстоящей встрече. Думаю, его ждет хорошее будущее в ЦСКА, - передает слова Николича корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николай Алексеев.