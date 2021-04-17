Крыховяк назвал самые памятные матчи за «Локомотив»

Лучший футболист матча «Локомотив» - «Ростов» (4:1) Гжегож Крыховяк поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Где вы храните эти награды? Есть ли еще место на полке или тумбочке?

- Я всегда отправляю их домой в Польшу, когда улетаю на матчи сборных.

- Сегодня «Локомотив» очень резво начал. Обычно осторожно против любого соперника, но сегодня уже два гола до истечения седьмой минуты. Поделитесь секретом, это стартовая установка или так сложились обстоятельства?

- Мы очень хорошо начали эту игру. Наверное, победили из-за того, что быстро забили два гола. Самое главное, что мы взяли три очка. Потому что «Ростов» - это неприятная команда, всегда очень тяжело играть против них. Команда, которая хорошо играет с мячом, бьется за каждый мяч.

- После такого резвого начала «Локомотив» немного отдал преимущество в концовке первого тайма. Что было в раздевалке? Тренер сказал продолжать в том же ключе или все-таки наращивать обороты и вернуть себе преимущество?

- В первые 20 минут мы очень хорошо играли в высокий прессинг, после этого мы чуть устали. Но самое главное, что в перерыве мы говорили сами себе, что результат хороший, и надо продолжать, надо забить третий гол. Конечно, в последние 20 минут у «Ростова» был мяч, но они забили только после углового. Самое важное, что мы продолжали и победили.

- Момент с пенальти. Показалось, что он довольно спорный, будто вы вместе с соперником шли на мяч и вместе споткнулись. Был ли фол, что это вообще за момент?

- Я сейчас видел эту ситуацию, я считаю, что это пенальти.

- Какой у вас самый памятный матч среди ста за «Локомотив»?

- Я думаю, что эта игра против «Сочи». Или против «Зенита», когда мы дома победили 1:0 в очень важной игре. В Кубке когда мы победили.