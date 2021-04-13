​Матчи ближайшего тура РПЛ начнутся с минуты молчания

Матчи двадцать шестого тура чемпионата России начнутся с минуты молчания. Об этом сообщила пресс-служба РПЛ. Минута молчания будет посвящена памяти об ушедшем из жизни заслуженном враче Александре Ярдошвили.

В течение последних пяти лет Ярдошвили работал в московском «Динамо» на должности главного врача. В своё время он трудился в таких российских клубах как «Локомотив» и ЦСКА, в сборной России, а также в украинским «Черноморце».

Матчи двадцать шестого тура российского чемпионата пройдут на ближайших выходных - семнадцатого и восемнадцатого апреля.