​Матчи ближайшего тура РПЛ начнутся с минуты молчания

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13 Апреля 2021, 14:18,
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Матчи двадцать шестого тура чемпионата России начнутся с минуты молчания. Об этом сообщила пресс-служба РПЛ. Минута молчания будет посвящена памяти об ушедшем из жизни заслуженном враче Александре Ярдошвили.
В течение последних пяти лет Ярдошвили работал в московском «Динамо» на должности главного врача. В своё время он трудился в таких российских клубах как «Локомотив» и ЦСКА, в сборной России, а также в украинским «Черноморце».
Матчи двадцать шестого тура российского чемпионата пройдут на ближайших выходных - семнадцатого и восемнадцатого апреля.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Александр Ярдошвили