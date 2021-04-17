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Спорный пенальти, удаление и вратарская пенка: «Локомотив» разгромил «Ростов» и вышел на второе место

17 Апреля 2021, 18:29,

«Локомотив» был полон решимости продлить свою победную серию в домашнем матче с «Ростовом».

Протокол игры  
Локомотив Москва 3:1 Ростов
(1:0) Камано Франсуа 4'    
(2:0) Жемалетдинов Рифат 6'    
    33' Хаджикадунич Деннис (2:1)
(3:1) Крыховяк Гжегож 65'    
Коченков Антон Рыбчинский Дмитрий Чорлука Ведран Кастро Пабло Рыбус Мацей Магкеев Станислав   11' Куликов Даниил Крыховяк Гжегож Жемалетдинов Рифат   78' (Эдер Лопеш (   78') Смолов Фёдор   63' (Лисакович Виталий (   63') Камано Франсуа   78' (Миранчук Антон (   78')
Запасные: Титков Николай Мурило Серкейра Лысцов Виталий Чёрный Артур Сильянов Александр Савин Андрей Петухов Илья Худяков Даниил
Песьяков Сергей Терентьев Денис   84' (Байрамян Хорен (   84') Осипенко Максим Хаджикадунич Деннис Поярков Николай   83' (Тугарев Роман (   83') Глебов Данил Полоз Дмитрий   76' (Павловец Александр (   76') Жигович Армин   17'   53' Хасимото Кэнто   8' Алмквист Понтус   75' (Саплинов Александр (   75') Соу Али   89' (Махатадзе Георгий (   89')
Запасные: Фольмер Кирилл Обухов Владимир Козлов Алексей Рудаков Максим Рукас Томас
17 апреля. Стадион "РЖД Арена" (Москва).

КДК РФС наказал «Локомотив» после дерби со «Спартаком» требованием провести один матч на нейтральном поле, но это было для «железнодорожников» более далёкой перспективой, нежели домашняя встреча с «Ростовом». А вот дисквалификация Гилерме на пару матчей за непристойные жесты в адрес фанатов «Спартака» не отсрочивалась, поэтому против дончан ворота «путейцев» защищал Коченков. Что касается фаворита поединка, то он был очевиден, ведь в активе у «жёлто-синих» после зимней паузы была лишь одна победа в семи матчах, тогда как у «красно-зелёных» – восемь в восьми.

Начало матча выдалось нетривиальным. «Ростов» сразу кинулся вперёд и действительно подошёл к чужим воротам – удар Алмквиста пришлось блокировать Чорлуке. Но внезапно маятник качнулся совсем в другую сторону. На четвёртой минуте Хаждикадунич отдал простой пас назад Песьякову, а тот, образно говоря, ловил мух и не смог нормально обработать снаряд. В итоге Камано без каких-либо препятствий катнул круглого в пустой створ.

Впрочем, «Ростову» показалось мало одного пропущенного мяча, а «Локомотиву» – одного забитого. Почти сразу же счёт изменился на 2:0. Жемалетдинов подцепил мяч возле чужой штрафной, отклеился от Осипенко и бильярдно поразил левый угол.

К двадцатой минуте Жемалетдинов ещё разок попробовал свою точность дальним ударом – рядом со штангой. Но в целом «Локомотив» уже не был остёр в атаке. «Ростов» больше владел мячом, он не скис и по истечении получаса игры отквитал один гол. После подачи углового Хашимото нанёс корявый удар параллельно створу, однако Хаджикадунич переправил мяч в левый угол (2:1).

В начале второго тайма Али Соу упустил шанс сравнять счёт – из пределов штрафной он пробил так, что Чорлука успел подставить ногу и заблокировать «выстрел». Вскоре же состав «Ростова» оскудел – Гигович отмахнулся от Жемалетдинова, которому угодил в лицо локтем, за что получил вторую жёлтую карточку. Оставшись в меньшинстве, и до того далеко не безгрешные в обороне гости стали ошибаться сзади ещё больше. Камано чуть-чуть не успел замкнуть прострел в подкате и немного промахнулся мимо угла створа обводящим ударом.

На 64-й минуте хозяева получили в своё распоряжение пенальти. Крыховяк не сумел замкнуть прострел с правой стороны и упал после контакта с Терентьевым. На телеповторе было видно, что Крыховяк сам зацепился об ногу соперника, но это не помешало назначению одиннадцатиметрового, с которого Крыховяк взял да закатил мяч в оставшуюся пустой часть створа (3:1).

На этом игра, в общем-то, закончилась. Кое-какая интрига могла бы проснуться, если бы «Ростов» забил второй гол, но предпосылок для такого развития событий не было. «Путейцы» спокойно завершили матч в позиционных атак, обзаведшись седьмой подряд победой в чемпионате. На последней основной минуте Эдер сделал счёт крупным, с малой дистанции скорректировав в сетку скидку Крыховяка (4:1).

С учётом Кубка России выигрышная серия «железнодорожников» составляет девять матчей, и как раз в кубковом полуфинале им предстоит провести следующий матч – дерби с ЦСКА. Что касается Премьер-лиги, то «Локомотив» пока вышел на второе место, но «Спартак» вернёт его себе воскресным вечером, если победит дома «Уфу».

Кирилл Иванцов

Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Локомотив Москва, Ростов, РПЛ, Чемпионат России
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Комментарии (9)
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1
CELTIC FROST
17 Апреля 2021, 18:46

Итог хороший. Хотя не нравятся мне такие пенальти. Зря судья его дал. Победа бы и так никуда не делась. Зато теперь у болельщиков одного клуба найдется повод для новой порции негодований и поисков заговоров)

0
Дарт Уилфред
17 Апреля 2021, 18:54

тут разбор показали, типо трактовка "задержка удара" Типо игрок собирался ударить по воротам, а ему ногу блокируют. Вот такие вот нюансы трактовок.
А может это Вилков решил свинтусов потроллить?

1
Zenituwka
17 Апреля 2021, 18:46

Локо так и на чемпионство может претендовать))

0
ирвин-schalke
17 Апреля 2021, 18:48

Привет)) Как говорится поздно пить "боржоми",надо было раньше играть)

1
Deda
17 Апреля 2021, 18:40

Коллеги, с победой! Славной поступью к новым вершинам!)))
Сейчас начнётся: если бы Вилков не назначил пенальти, всё могло быть по-другому...
А ещё: валят судьи газмясовские Спартак...
И так далее. Но, как говорится, собака лает, а ветер уносит))

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2
Дарт Уилфред
17 Апреля 2021, 18:36

Всех с победой! 9 из 9. Марко Николич БРАВО.
В этом матче было все: ляп вратаря соперника, красивое завершение атаки ударом из-за штрафной, привоз своей обороны, удаление соперника, пенальти, и гол Эдера
Пенальти немного натянутый конечно, но и ростовский игрок тоже чисто мяч не отобрал. Формально Вилков мог и назначить, а мог и не назначить, никто бы не ныл.

0
ирвин-schalke
17 Апреля 2021, 18:44

Привет) С победой! Николич фартовый,но игры Локо мне не нравятся вообще. С Сочи играли в большинстве жались к воротам,со Спартаком тоже самое,сегодня опять та же картина,за исключением что Валерина команда играла не понятно во что. Пенальти 50 на 50,я бы не дал тем более команда соперника в большинстве а вот пенальти на Пабло был 100% прям за голову его схватили. Хочется видеть всё таки более атакующий футбол а не удержание счета.

0
Дарт Уилфред
17 Апреля 2021, 18:52

Привет. Ты не забывай, что у нас было 3 игры за 8 дней. Поэтому с одной стороны энергосберегающий режим при счете 2-0 в твою пользу оправдан частично. Сейчас опять впереди 3 за 8. К тому же сегодня отсутствовали Гиля, Мухин, Бара. Коченков все-таки неуровень. Было видно, что команда с опаской смотрит назад.

2
Vladik1993-25
17 Апреля 2021, 18:35

с победой нас красно-зеленые!!!!)))))

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