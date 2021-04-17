Спорный пенальти, удаление и вратарская пенка: «Локомотив» разгромил «Ростов» и вышел на второе место

«Локомотив» был полон решимости продлить свою победную серию в домашнем матче с «Ростовом».

КДК РФС наказал «Локомотив» после дерби со «Спартаком» требованием провести один матч на нейтральном поле, но это было для «железнодорожников» более далёкой перспективой, нежели домашняя встреча с «Ростовом». А вот дисквалификация Гилерме на пару матчей за непристойные жесты в адрес фанатов «Спартака» не отсрочивалась, поэтому против дончан ворота «путейцев» защищал Коченков. Что касается фаворита поединка, то он был очевиден, ведь в активе у «жёлто-синих» после зимней паузы была лишь одна победа в семи матчах, тогда как у «красно-зелёных» – восемь в восьми.

Начало матча выдалось нетривиальным. «Ростов» сразу кинулся вперёд и действительно подошёл к чужим воротам – удар Алмквиста пришлось блокировать Чорлуке. Но внезапно маятник качнулся совсем в другую сторону. На четвёртой минуте Хаждикадунич отдал простой пас назад Песьякову, а тот, образно говоря, ловил мух и не смог нормально обработать снаряд. В итоге Камано без каких-либо препятствий катнул круглого в пустой створ.

Впрочем, «Ростову» показалось мало одного пропущенного мяча, а «Локомотиву» – одного забитого. Почти сразу же счёт изменился на 2:0. Жемалетдинов подцепил мяч возле чужой штрафной, отклеился от Осипенко и бильярдно поразил левый угол.

К двадцатой минуте Жемалетдинов ещё разок попробовал свою точность дальним ударом – рядом со штангой. Но в целом «Локомотив» уже не был остёр в атаке. «Ростов» больше владел мячом, он не скис и по истечении получаса игры отквитал один гол. После подачи углового Хашимото нанёс корявый удар параллельно створу, однако Хаджикадунич переправил мяч в левый угол (2:1).

В начале второго тайма Али Соу упустил шанс сравнять счёт – из пределов штрафной он пробил так, что Чорлука успел подставить ногу и заблокировать «выстрел». Вскоре же состав «Ростова» оскудел – Гигович отмахнулся от Жемалетдинова, которому угодил в лицо локтем, за что получил вторую жёлтую карточку. Оставшись в меньшинстве, и до того далеко не безгрешные в обороне гости стали ошибаться сзади ещё больше. Камано чуть-чуть не успел замкнуть прострел в подкате и немного промахнулся мимо угла створа обводящим ударом.

На 64-й минуте хозяева получили в своё распоряжение пенальти. Крыховяк не сумел замкнуть прострел с правой стороны и упал после контакта с Терентьевым. На телеповторе было видно, что Крыховяк сам зацепился об ногу соперника, но это не помешало назначению одиннадцатиметрового, с которого Крыховяк взял да закатил мяч в оставшуюся пустой часть створа (3:1).

На этом игра, в общем-то, закончилась. Кое-какая интрига могла бы проснуться, если бы «Ростов» забил второй гол, но предпосылок для такого развития событий не было. «Путейцы» спокойно завершили матч в позиционных атак, обзаведшись седьмой подряд победой в чемпионате. На последней основной минуте Эдер сделал счёт крупным, с малой дистанции скорректировав в сетку скидку Крыховяка (4:1).

С учётом Кубка России выигрышная серия «железнодорожников» составляет девять матчей, и как раз в кубковом полуфинале им предстоит провести следующий матч – дерби с ЦСКА. Что касается Премьер-лиги, то «Локомотив» пока вышел на второе место, но «Спартак» вернёт его себе воскресным вечером, если победит дома «Уфу».

Кирилл Иванцов