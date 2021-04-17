Спорный пенальти, удаление и вратарская пенка: «Локомотив» разгромил «Ростов» и вышел на второе место

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17 Апреля 2021, 18:29,
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«Локомотив» был полон решимости продлить свою победную серию в домашнем матче с «Ростовом».
|(1:0) Камано Франсуа 4'
|(2:0) Жемалетдинов Рифат 6'
|33' Хаджикадунич Деннис (2:1)
|(3:1) Крыховяк Гжегож 65'
КДК РФС наказал «Локомотив» после дерби со «Спартаком» требованием провести один матч на нейтральном поле, но это было для «железнодорожников» более далёкой перспективой, нежели домашняя встреча с «Ростовом». А вот дисквалификация Гилерме на пару матчей за непристойные жесты в адрес фанатов «Спартака» не отсрочивалась, поэтому против дончан ворота «путейцев» защищал Коченков. Что касается фаворита поединка, то он был очевиден, ведь в активе у «жёлто-синих» после зимней паузы была лишь одна победа в семи матчах, тогда как у «красно-зелёных» – восемь в восьми.
Начало матча выдалось нетривиальным. «Ростов» сразу кинулся вперёд и действительно подошёл к чужим воротам – удар Алмквиста пришлось блокировать Чорлуке. Но внезапно маятник качнулся совсем в другую сторону. На четвёртой минуте Хаждикадунич отдал простой пас назад Песьякову, а тот, образно говоря, ловил мух и не смог нормально обработать снаряд. В итоге Камано без каких-либо препятствий катнул круглого в пустой створ.
Впрочем, «Ростову» показалось мало одного пропущенного мяча, а «Локомотиву» – одного забитого. Почти сразу же счёт изменился на 2:0. Жемалетдинов подцепил мяч возле чужой штрафной, отклеился от Осипенко и бильярдно поразил левый угол.
К двадцатой минуте Жемалетдинов ещё разок попробовал свою точность дальним ударом – рядом со штангой. Но в целом «Локомотив» уже не был остёр в атаке. «Ростов» больше владел мячом, он не скис и по истечении получаса игры отквитал один гол. После подачи углового Хашимото нанёс корявый удар параллельно створу, однако Хаджикадунич переправил мяч в левый угол (2:1).
В начале второго тайма Али Соу упустил шанс сравнять счёт – из пределов штрафной он пробил так, что Чорлука успел подставить ногу и заблокировать «выстрел». Вскоре же состав «Ростова» оскудел – Гигович отмахнулся от Жемалетдинова, которому угодил в лицо локтем, за что получил вторую жёлтую карточку. Оставшись в меньшинстве, и до того далеко не безгрешные в обороне гости стали ошибаться сзади ещё больше. Камано чуть-чуть не успел замкнуть прострел в подкате и немного промахнулся мимо угла створа обводящим ударом.
На 64-й минуте хозяева получили в своё распоряжение пенальти. Крыховяк не сумел замкнуть прострел с правой стороны и упал после контакта с Терентьевым. На телеповторе было видно, что Крыховяк сам зацепился об ногу соперника, но это не помешало назначению одиннадцатиметрового, с которого Крыховяк взял да закатил мяч в оставшуюся пустой часть створа (3:1).
На этом игра, в общем-то, закончилась. Кое-какая интрига могла бы проснуться, если бы «Ростов» забил второй гол, но предпосылок для такого развития событий не было. «Путейцы» спокойно завершили матч в позиционных атак, обзаведшись седьмой подряд победой в чемпионате. На последней основной минуте Эдер сделал счёт крупным, с малой дистанции скорректировав в сетку скидку Крыховяка (4:1).
С учётом Кубка России выигрышная серия «железнодорожников» составляет девять матчей, и как раз в кубковом полуфинале им предстоит провести следующий матч – дерби с ЦСКА. Что касается Премьер-лиги, то «Локомотив» пока вышел на второе место, но «Спартак» вернёт его себе воскресным вечером, если победит дома «Уфу».
Кирилл Иванцов
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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
|Теги: Локомотив Москва, Ростов, РПЛ, Чемпионат России
Итог хороший. Хотя не нравятся мне такие пенальти. Зря судья его дал. Победа бы и так никуда не делась. Зато теперь у болельщиков одного клуба найдется повод для новой порции негодований и поисков заговоров)
тут разбор показали, типо трактовка "задержка удара" Типо игрок собирался ударить по воротам, а ему ногу блокируют. Вот такие вот нюансы трактовок.
А может это Вилков решил свинтусов потроллить?
Локо так и на чемпионство может претендовать))
Привет)) Как говорится поздно пить "боржоми",надо было раньше играть)
Коллеги, с победой! Славной поступью к новым вершинам!)))
Сейчас начнётся: если бы Вилков не назначил пенальти, всё могло быть по-другому...
А ещё: валят судьи газмясовские Спартак...
И так далее. Но, как говорится, собака лает, а ветер уносит))
Всех с победой! 9 из 9. Марко Николич БРАВО.
В этом матче было все: ляп вратаря соперника, красивое завершение атаки ударом из-за штрафной, привоз своей обороны, удаление соперника, пенальти, и гол Эдера
Пенальти немного натянутый конечно, но и ростовский игрок тоже чисто мяч не отобрал. Формально Вилков мог и назначить, а мог и не назначить, никто бы не ныл.
Привет) С победой! Николич фартовый,но игры Локо мне не нравятся вообще. С Сочи играли в большинстве жались к воротам,со Спартаком тоже самое,сегодня опять та же картина,за исключением что Валерина команда играла не понятно во что. Пенальти 50 на 50,я бы не дал тем более команда соперника в большинстве а вот пенальти на Пабло был 100% прям за голову его схватили. Хочется видеть всё таки более атакующий футбол а не удержание счета.
Привет. Ты не забывай, что у нас было 3 игры за 8 дней. Поэтому с одной стороны энергосберегающий режим при счете 2-0 в твою пользу оправдан частично. Сейчас опять впереди 3 за 8. К тому же сегодня отсутствовали Гиля, Мухин, Бара. Коченков все-таки неуровень. Было видно, что команда с опаской смотрит назад.
с победой нас красно-зеленые!!!!)))))