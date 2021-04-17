Смолов и Камано - в атаке «Локомотива» на матч с «Ростовом»

Тренерские штабы московского «Локомотива» и «Ростова» определились со стартовыми составами команд на поединок 26-го тура чемпионата России.

«Локомотив»: Коченков, Рыбусь, Чорлука, Пабло, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Крыховяк, Смолов, Камано.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Глебов, Хашимото, Алмквист, Гигович, Полоз, Соу.

Матч «Локомотив» - «Ростов» пройдет сегодня, 17-го апреля, на стадионе «РЖД Арена». Начало запланировано в 16:30 по московскому времени. Текстовая трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.

Перед этим матчем «железнодорожники» занимают третью позицию в турнирной таблице, а гости находятся на девятом месте.