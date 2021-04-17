Смолов и Камано - в атаке «Локомотива» на матч с «Ростовом»

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17 Апреля 2021, 15:30,
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Тренерские штабы московского «Локомотива» и «Ростова» определились со стартовыми составами команд на поединок 26-го тура чемпионата России.
«Локомотив»: Коченков, Рыбусь, Чорлука, Пабло, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Крыховяк, Смолов, Камано.
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Глебов, Хашимото, Алмквист, Гигович, Полоз, Соу.
Матч «Локомотив» - «Ростов» пройдет сегодня, 17-го апреля, на стадионе «РЖД Арена». Начало запланировано в 16:30 по московскому времени. Текстовая трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.
Перед этим матчем «железнодорожники» занимают третью позицию в турнирной таблице, а гости находятся на девятом месте.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Локомотив Москва, Ростов