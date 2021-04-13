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Александр Мостовой: «Если «Краснодар» сможет победить «Зенит», то ещё будет и борьба за чемпионство»

13 Апреля 2021, 20:04,

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от финальной части российской Премьер-лиги в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Очень многое зависит от календаря. У «Локо» ещё игры с «Зенитом» и «Динамо». У «Спартака» календарь попроще - из топовых соперников остался ЦСКА. «Зениту» сейчас играть с «Краснодаром», а потом еще с «Локо». Вот если «быки» смогут победить питерцев, то ещё будет и борьба за чемпионство.

Конечно, «Зенит» - почти чемпион. Думаю, где-то на 75%. Но чудеса все-таки бывают в футболе, но их не очень много. За второе место, за место в Лиге чемпионов у «Спартака» шансов побольше. Все-таки одно очко - это отрыв, хоть и небольшой. Ну и календарь у «красно-белых» полегче», - сказал Мостовой.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Зенит, Локомотив Москва, Александр Мостовой
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