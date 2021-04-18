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​Как Гилерме объявлял состав «Локомотива» - видео

18 Апреля 2021, 10:28,

Перед матчем против «Ростова» стартовый состав «Локомотива» в дикторской на «РЖД Арене» объявлял голкипер московской команды Гилерме. Он отбывал дисквалификацию за нелицеприятные жесты в адрес фанатов «Спартака», которые оскорбляли его на почве расизма в игре прошлого тура РПЛ. «Локомотив» опубликовал в Twitter видео, показав, как именно Гилерме оглашал состав.

 

Стоит сказать, что на игре проходили акции в поддержку пострадавшего от расизма Гилерме. Сам футболист выступил с заявлением через социальные сети, сообщив, что не сожалеет о своём поступке на игре против «Спартака».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Локомотив Москва, Гилерме
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