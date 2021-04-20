«Ростов» выступил с заявлением о судействе в российском футболе

Пресс-служба «Ростова» выступила с заявлением относительно судейства в российском футболе. Клуб заявил о том, что поддерживает главу судейского комитета Ашота Хачатурянца в попытках навести порядок в работе арбитров.

«Ростов» поддерживает политику, проводимую Ашотом Рафаиловичем. Мы доверяем решениям главы судейского комитета. Прогресс в решении проблем мы видим. Поэтому и доверяем», - говорится в заявлении клуба из Ростова-на-Дону.

Напомним, что после поединка 26-го тура чемпионата России между московским «Локомотивом» и «Ростовом» (4:1) глава судейского комитета отстранил от работы главного рефери матча Михаила Вилкова.

После этой встречи команда Валерия Карпина занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.