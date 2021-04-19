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Хаджикадунич: «Мы поддержали Песьякова после матча с «Локомотивом»

19 Апреля 2021, 21:18,

Защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич рассказал, что команда поддержала голкипера Сергея Песьякова после матча с «Локомотивом» (1:4).

«Мы все поддержали его. Весь сезон он много раз выручал нас. Серёжа — хороший вратарь, он очень важен для команды», - цитирует Хаджикадунича пресс-служба «Ростова».

Напомним, что Песьяков допустил ошибку при обработке мяча уже на четвёртой минуте встречи, этим воспользовался полузащитник «Локомотива» Франсуа Камано, открывший счёт.

После двадцати шести туров «Ростов» занимает лишь девятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ростов, Сергей Песьяков, Деннис Хаджикадунич
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
19 Апреля 2021, 22:35

Надо провести с ним разъяснительную работу, а не поддерживать. Впрочем, он и так понимает собственную ошибку. Главное, чтобы он её не повторял. Ставки слишком высоки и Ростов всегда будет середняком с его игрой!

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