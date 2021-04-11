Айртон получил красную карточку в матче с «Локомотивом» и не сыграет с «Уфой»

Сегодня, двенадцатого апреля, «Локомотив» принимает на своем поле «Спартак» в рамках двадцать пятого тура российской Премьер-лиги.

В компенсированное к первому тайму время красную карточку получил защитник «красно-белых» Айртон, заваливший у своей штрафной площади Жемалитдинова. К мячу подошёл Смолов, пробив во вратарский угол, Максименко спасти свою команду не смог. Таким образом, «Локомотив» ведёт со счётом 2:0 после первого тайма. Мяч на свой счёт записали Камано и Смолов.

Айртон пропустит матч против «Уфы», который состоится в воскресенье, восемнадцатого апреля, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 19:00 по московскому времени.