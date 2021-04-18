«Спартак» опозорился в 99-й день рождения: Из-за кого «красно-белые» разгромно проиграли «Уфе»

Оценки футболистам Доменико Тедеско

Ох, наверное, только «Спартак» так умеет. 99-й день рождения клуба, домашний матч против одного из главных кандидатов на вылет, переполненные (насколько это возможно) трибуны. Казалось бы, побеждай уверенно, красиво, празднуй день рождения, продолжай чемпионскую гонку, радуй фанатов. Но «красно-белые» избрали совсем другой сценарий. Статистика матча: владение мячом - 66:34, удары по воротам - 15:13, в створ - 4:4, угловые -8:2.

Если посмотреть статистику и не знать счёт, то вполне сносный матч для «Спартака». Но москвичи по всем статьям проиграли «Уфе», что и вылилось в итоговый разгром. Из-за кого «красно-белые» так опозорились в 26-м туре? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Доменико Тедеско.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО - 4,0. За четыре удара в створ Максименко пропустил трижды. Единственный отражённый удар - это пенальти Камилова, но спустя секунду мяч всё-таки оказался в воротах, так что вряд ли можно назвать это действие полезным. Получается, что ни удар «Уфы», то гол.

ИЛЬЯ КУТЕПОВ - 2,5. Ну а здесь мы начинаем хит-парад ужасных оценок. Максименко, конечно, не выручал, но такой «проходной» обороны у «Спартака» давно не было. Отдельное спасибо Илье Кутепову, который постоянно терял позицию, трижды был пройден на дриблинге и ещё пенальти заработал «героическим» подкатом.

САМУЭЛЬ ЖИГО - 2,5. Француз столь же низкую оценку получает с прицелом на дерби. Две необязательные карточки с упором на дисциплину трансформировались в красную и теперь Жиго пропустит игру с ЦСКА. Ну и с «Уфой» Самуэль играл не лучшим образом, «поощряя» провалы в центре обороны.

ПАВЕЛ МАСЛОВ - 2,5. Фланг Зобнина и полуфланг Маслова просто трещали по швам час игрового времени. После передачи Мрзляка пришёл первый гол, сам Мрзляк забил второй. Павел Маслов ни накрывать не успевал, ни игрока своего не держал.

РОМАН ЗОБНИН - 3,5. Неожиданно невнятный матч провёл Зобнин, который будто забыл, что нужно в обороне отрабатывать. Его зона просто зияет пустотой в двух первых голах «Уфы». Дважды его прошёл на дриблинге тот же Мрзляк. Только чуть исправился в атаке Роман, выдав две обостряющие передачи.

ВИКТОР МОЗЕС - 5,0. Мозес в оборону тоже спускался редко, на чужой половине поля иногда отбор обозначал. Выиграл борьбу дважды за два раза, дважды опасно прострелил и удивительно точно пасовал - 31 раз из 33 мяч дошёл до адресата.

НАИЛЬ УМЯРОВ - 6,0. Удивительно, как в последних матчах лидером «красно-белой» полузащиты становится Умяров. Наиль стал играть взрослее, чаще берёт на себя инициативу и получается. Опасным дальним ударом потревожил Беленова, да и вообще был главным разыгрывающим, 108 раз коснувшись мяча и просто вытоптав центр поля на тепловой карте.

АЛЕКС КРАЛ - б/о.

КУИНСИ ПРОМЕС - 7,0. В продолжении хвалебных од - «летучий голландец». По сути, сегодня только от Промеса исходила угроза у «Спартака», Он открывался, обострял, проходил на дриблинге, опасно бил с дальней и средней дистанции. Беленову пришлось потрудиться, чтобы отпустить Куинси без гола.

ДЖОРДАН ЛАРССОН - 3,5. Совсем ничего не получилось у Ларссона сегодня. Трижды пошёл в дриблинг - всё неудачно, 10 раз поборолся за мяч - 8 эпизодов проиграл. Джордан по традиции включался в игру периодически, но если другими командами получалось сверкнуть классным ударом, то против «Уфы» - полный мрак.

ЭСЕКЬЕЛЬ ПОНСЕ - 4,0. Акробатический этюд на первых минутах и всё. Больше Понсе на поле не видели. Эсекьель проиграл 7 единоборств из 11, мяч не цеплял совсем. Теперь понятно, почему Соболев так легко усадил аргентинца на лавку.

ЙОРРИТ ХЕНДРИКС - б/о.

ДМИТРИЙ МАРКИТЕСОВ - б/о.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ - б/о.

МИХАИЛ ИГНАТОВ - б/о.