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«Не получил от Федуна ни ответа, ни привета»: Газизов намерен судиться со «Спартаком»

27 Апреля 2021, 09:39,

Бывший гендиректор московского «Спартака» Шамиль Газизов, ныне занимающий аналогичный пост в «Уфе», рассказал о разногласиях с руководством «красно-белых».

«Денег мне должен не «Спартак». Все договоренности были с Федуном, они остались на бумаге. Но я не получил ни ответа, ни привета. Значит, будем через суд решать», - рассказал функционер в эфире телеканала «Россия24».

Напомним, что Газизов занимал пост генерального директора столичного клуба с июля по декабрь 2020-го года. В марте функционер вернулся на руководящую должность в «Уфе».

В рамках 26-го тура уфимский коллектив на выезде встречался со «Спартаком» и одержал разгромную победу со счетом 3:0.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Леонид Федун, Шамиль Газизов
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