«Не получил от Федуна ни ответа, ни привета»: Газизов намерен судиться со «Спартаком»

Бывший гендиректор московского «Спартака» Шамиль Газизов, ныне занимающий аналогичный пост в «Уфе», рассказал о разногласиях с руководством «красно-белых».

«Денег мне должен не «Спартак». Все договоренности были с Федуном, они остались на бумаге. Но я не получил ни ответа, ни привета. Значит, будем через суд решать», - рассказал функционер в эфире телеканала «Россия24».

Напомним, что Газизов занимал пост генерального директора столичного клуба с июля по декабрь 2020-го года. В марте функционер вернулся на руководящую должность в «Уфе».

В рамках 26-го тура уфимский коллектив на выезде встречался со «Спартаком» и одержал разгромную победу со счетом 3:0.