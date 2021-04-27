«Не получил от Федуна ни ответа, ни привета»: Газизов намерен судиться со «Спартаком»

|
27 Апреля 2021, 09:39,
|
|
Бывший гендиректор московского «Спартака» Шамиль Газизов, ныне занимающий аналогичный пост в «Уфе», рассказал о разногласиях с руководством «красно-белых».
«Денег мне должен не «Спартак». Все договоренности были с Федуном, они остались на бумаге. Но я не получил ни ответа, ни привета. Значит, будем через суд решать», - рассказал функционер в эфире телеканала «Россия24».
Напомним, что Газизов занимал пост генерального директора столичного клуба с июля по декабрь 2020-го года. В марте функционер вернулся на руководящую должность в «Уфе».
В рамках 26-го тура уфимский коллектив на выезде встречался со «Спартаком» и одержал разгромную победу со счетом 3:0.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Леонид Федун, Шамиль Газизов