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Тедеско: «В зависимости от игры соперника мы выберем один из вариантов»

18 Апреля 2021, 18:55,

Главный тренер «Спартака» ДомениСпартака» Доменико Тедескоко Тедеско поделился ожиданиями от матча с «Уфой» в эфире канала «Матч Премьер».

- В связи с дисквалификациями игроков правильно ли мы понимаем, что сегодня слева по бровке будет играть Мозес, а справа - Зобнин, или как-то иначе?

- Посмотрим, всё зависит от того, как будет играть соперник. У нас есть пара-тройка наработок. В зависимости от игры соперника мы выберем один из вариантов, мы хотим быть сегодня гибкими.

- То, что в «Уфе» сменился главный тренер, и под руководством нового главного тренера команда выиграла, насколько это осложняет подготовку к матчу? Возможно, вы не знаете, к чему конкретно готовиться?

- Безусловно, со сменой главного тренера мы не можем делать анализ на основании последних матчей команды, только рассматривая последний поединок против «Ахмата», который она выиграла. Хороший был матч, но с этим нужно справляться, много работать. Мы не в первый раз сталкиваемся с подобными обстоятельствами.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско
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