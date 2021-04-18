Стукалов: «В разных фазах игры со «Спартаком» мы попробуем и так, и так, и в контроль»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в эфире канала «Матч Премьер».

- С точки зрения тактики, ваши тренерские ориентиры говорят, что вы хотите играть в контроль. Как это может быть против «Спартака», возможно ли?

- Мои ориентиры? В разных фазах игры мы попробуем и так, и так, и в контроль. В зависимости от того, как будет развиваться игра, прежде всего, и в зависимости от того, как будет действовать соперник, потому что соперник тоже иногда отдает инициативу специально, чтобы выманить в центр поля, посмотрим.