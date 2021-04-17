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«Спартак» представил нового финансового директора

17 Апреля 2021, 11:04,

Пресс-служба московского «Спартака» представила нового финансового директора клуба. Им стал Дмитрий Волков.

«Желаем Дмитрию Волкову успешной работы на благо «красно-белых»! Юрий Денисевич, ранее занимавший должность финдиректора, покидает клуб по обоюдному согласию», - гласит сообщение столичного клуба.

По итогам 25-ти туров российской Премьер-лиги «Спартак» набрал 47 баллов и занимает вторую строчку в турнирной таблице. Подопечные Доменико Тедеско отстают от лидирующего «Зенита» на семь очков.

Ближайший матч «красно-белые» проведут на своем поле против «Уфы». Встреча состоится 18-го апреля, начало - 19:00 по московскому времени.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Дмитрий Волков
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