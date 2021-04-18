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Жиго удалился в матче с «Уфой» и не сыграет с ЦСКА

18 Апреля 2021, 20:48,

Сегодня, восемнадцатого апреля, «Спартак» принимает на своём поле «Уфу» в рамках двадцать шестого тура чемпионата России.

На 80-й минуте встречи защитник московского клуба Самуэль Жиго получил жёлтую карточку за грубый фол в центральной зоне, которая стала второй в матче для французского футболиста. Таким образом, один из лидеров «Спартака» оставил свою команду в меньшинстве за десять минут до конца игры.

Идёт 84-я минута, «Уфа» впереди со счётом 2:0.

Таким образом, Жиго не поможет своему клубу в московском дерби против ЦСКА, которое состоится в воскресенье, двадцать пятого апреля.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Самуэль Жиго
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