​«Спартаку» 99 лет - клуб выпустил ролик

В воскресенье, восемнадцатого апреля, исполнилось 99 лет с момента основания «Спартака». По этому случаю клуб выпустил ролик на своём канале в YouTube.

В описании к ролику клуб поздравил болельщиков. «Почти вековая история «Спартака» полна самых разных событий, но до сих пор неизменно главное: мы самый титулованный и самый популярный клуб страны!» - говорится в сообщении «красно-белых».

На текущий момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата. В случае воскресной победы над «Уфой» команда Доменико Тедеско вернётся на вторую позицию. Игра стартует в семь часов вечера по Москве.