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​«Спартаку» 99 лет - клуб выпустил ролик

18 Апреля 2021, 12:32,

В воскресенье, восемнадцатого апреля, исполнилось 99 лет с момента основания «Спартака». По этому случаю клуб выпустил ролик на своём канале в YouTube.

В описании к ролику клуб поздравил болельщиков. «Почти вековая история «Спартака» полна самых разных событий, но до сих пор неизменно главное: мы самый титулованный и самый популярный клуб страны!» - говорится в сообщении «красно-белых».

 

На текущий момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата. В случае воскресной победы над «Уфой» команда Доменико Тедеско вернётся на вторую позицию. Игра стартует в семь часов вечера по Москве.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва
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