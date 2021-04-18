«Уфа» хочет продлить аренду Урунова

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что башкирский клуб хочет продлить аренду полузащитника «Спартака» Остона Урунова.

«Мы с удовольствием бы продлили аренду Урунова, по условиям все вопросы к руководству «Спартака», - цитирует Газизова sport24.

Напомним, что «Спартак» приобрёл Урунова у «Уфы» в августе 2020 года, сумма трансфера составила порядка одного миллиона евро. Генеральным директором «Спартака» в тот момент был как раз Шамиль Газизов. «Уфа» арендовала 20-летнего футболиста сборной Узбекистана в феврале 2021 года, соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.