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Кавазашвили: «Газизов молодец, сначала раздел Федуна на 400 миллионов и ушел, а сегодня ещё и в игре»

18 Апреля 2021, 22:14,

Экс-голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о генеральном директоре «Уфы» Шамиле Газизове после победы башкирского клуба над «красно-белыми» со счётом 3:0.

«Газизов — молодец. Вот так надо работать. Сначала на 400 миллионов раздел Федуна и ушел, а сегодня еще и в игре. Так надо раздевать богатых фраеров и их учить», - цитирует Кавазашвили sport24.

Напомним, что Газизов проработал в «Спартаке» с июля по октябрь 2020 года. При это в СМИ неоднократно появлялась информация, что красно-белым пришлось выплатить солидную компенсацию за расторжения контракта с управленцем.

После двадцати шести туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, а «Уфа» расположилась на четырнадцатой строчке.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Шамиль Газизов, Анзор Кавазашвили
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