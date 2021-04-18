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Понсе: «Уфа» сегодня играла ничуть не хуже, чем первые 5 команд нашего чемпионата»

18 Апреля 2021, 23:23,

Форвард «Спартака» Эсекель Понсе прокомментировал поражение от «Уфы» (0:3) в двадцать шестом туре российской Премьер-лиги.

«Уфа» сегодня играла ничуть не хуже, чем первые 5 команд нашего чемпионата. Дело было в терпении. В финальной стадии атаки нам его не хватило», - цитирует Понсе sport24.

После двадцати шести туров подопечные Доменико Тедеско занимают третье место в чемпионате России.

24-летний аргентинец сыграл двадцать пять за «Спартак» во всех турнирах нынешнего сезона, забил десять голов и отдал три голевые передачи. Контракт Понсе с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в семь миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Уфа, Эсекель Понсе
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