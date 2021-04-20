Джикия – о поражении от «Уфы: «Мы все живые люди и переживаем»

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия обратился к болельщикам после поражения от «Уфы» (0:3).

«Мы все живые люди и переживаем, как и наши болельщики любое поражение. Вчерашний матч особенно болезненно закончился для всех, но мы идем дальше», - написал Джикия в «Инстаграме».

После двадцати шести туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. До конца чемпионата клубам осталось сыграть по четыре матча.

27-летний Джикия сыграл двадцать шесть матчей за «красно-белых» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился двумя забитыми голами.