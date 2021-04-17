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Понсе: «Спартаку» нужно выложиться на 100%, чтобы победить «Уфу»

17 Апреля 2021, 14:27,

Аргентинский форвард Эсекель Понсе, правами на которого владеет московский «Спартак», пообщался с представителями СМИ в преддверии встречи с «Уфой» в рамках 26-го тура чемпионата России.

«Уфа» представляет из себя достаточно опасного соперника. Игра будет очень напряженная. Нам нужно будет выложиться на 100%, чтобы одержать победу», - приводит слова футболиста пресс-служба столичного клуба.

Поединок «Спартак» - «Уфа» пройдет в воскресенье, 18-го апреля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Перед завтрашней встречей «красно-белые» занимают вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России, а уфимцы находятся на 15-м месте.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Уфа, Эсекель Понсе
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