Понсе: «Спартаку» нужно выложиться на 100%, чтобы победить «Уфу»

Аргентинский форвард Эсекель Понсе, правами на которого владеет московский «Спартак», пообщался с представителями СМИ в преддверии встречи с «Уфой» в рамках 26-го тура чемпионата России.

«Уфа» представляет из себя достаточно опасного соперника. Игра будет очень напряженная. Нам нужно будет выложиться на 100%, чтобы одержать победу», - приводит слова футболиста пресс-служба столичного клуба.

Поединок «Спартак» - «Уфа» пройдет в воскресенье, 18-го апреля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Перед завтрашней встречей «красно-белые» занимают вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России, а уфимцы находятся на 15-м месте.