«Спартак» показал несгибаемость в игре против «Локо»: Гонка за второе место стартует заново

«Локомотив» и «Спартак» выдали любопытный матч. Гости показали, что обросли уверенностью, но при этом проиграли, растеряв преимущество. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о поединке.

Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» кто-то изначально называл встречей за второе место. Это, конечно, было не так. «Красно-белые» в случае победы отсекли бы «железнодорожников» от борьбы за вторую строчку. Однако всё сложилось иначе. «Локомотив» почти догнал «Спартак», впереди ход за ЦСКА. Борьба за второе место по-настоящему только начинается.

После матча много восторженных слов было сказано про «Локомотив», что «Спартак» попал под поезд, однако мнение это на самом деле спорное. Переиграл ли Николич тактически Тедеско? Ответить утвердительно на этот вопрос довольно сложно. Николич точно наказал Тедеско, но вот переиграл — едва ли. «Спартак» вышел с чрезмерным желанием победить, слишком много на это поставил. В итоге кураж «красно-белых» вылился в две глупые ошибки в обороне. Однако вряд ли стоит говорить, что «Локомотив» планировал поймать «Спартак» на контратаках. Такой сценарий перед матчем мало кто мог предположить.

«Спартак» делал ставку на давление, и замкни Соболев в дебюте прострел Айртона — всё могло сложиться иначе. Да и перед голом Смолова характер игры намекал, что скорее отличится «Спартак».

Второй тайм «Локомотив» провёл отвратительно. Имея лишнего игрока, хозяева раз за разом позволяли гостям зарабатывать опасные штрафные и угловые. Если это можно назвать тактической победой Николича, то к такой тактике вопросов ещё больше.

«Локомотив» показал сохранность и нацеленность — этого не отнять. «Железнодорожники» в первом тайме показали сумасшедшее терпение, за которое были вознаграждены. Ещё заметно, что игроки «Локомотива» находятся в потрясающей форме, что очень важно в концовке. Смолов забивает, Гилерме тащит, Пабло и Чорлука цементируют оборону. Это заслуга Николича, как и то, что «железнодорожники» прекрасно понимают, как разбегаться в контратаки. Тем не менее говорить про его тактическую победу — небольшой перебор.

Что касается «Спартака», то вот прямо критиковать команду сложно. «Красно-белые» провели хороший матч, но действовали слишком наивно. Перед игрой было много разговоров, что нападение команды легко перекрывает огрехи защиты. Это оказалось наивной мыслью. Оборона «Спартака» вновь наделала ошибок, а атака спасти положение не смогла. Соболев не дотянулся, чьи-то удары блокировались, а Ларссон наглядно показал, что ему рано ехать в топ-чемпионат с такой реализацией.

Зато «Спартак» показал иное. Команда не развалилась, хотя была в почти безвыходном положении. Тайм в меньшинстве при 0:2 — куда уж хуже? Однако «Спартак» перестроился и атаковал. Команда не впала в истерику, когда Левников назначил пенальти, имея на то основания.. В общем, «Спартак» показал себя зрелой и уверенной в себе командой. «Красно-белые» даже выглядели какими-то несгибаемыми, потому что упорно до последних минут шли вперёд. Даже нелегко вспомнить, когда «Спартак» в такой же безнадёжной ситуации не бросил играть. А это очень важное качество.

Посыпать голову пеплом «красно-белым» смысла нет. У подопечных Тедеско было право на осечку, они им воспользовались. Теперь просто его нет. При этом «Спартак» остаётся вторым — то есть лидером в борьбе за серебро. Пока все остаётся в руках команды Тедеско.

Андрей Центров