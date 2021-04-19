Деменко - о поражении «Спартака»: «Борьба за второе место будет до последнего тура, я уверен»

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко прокомментировал результат матча 26 тура Тинькофф Российской Премьер-лиги, в котором «красно-белые» на своём поле уступили «Уфе» со счётом 0:3, в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Результат неожиданный, однозначно. Да, не играли Джикия, Соболев, Айртон, но все равно. Сказать честно, «Уфа» понравилась. Наверное, Стукалов все-таки систему такую просмотрел, привнес в игру какие-то новые моменты. Его команда мне понравилась. Видно было, что «Уфа» воспрянула духом после ряда неудач. А «Спартак», наоборот, разочаровал. Все-таки команда борется за чемпионство, тем более, «Зенит» потерял очки, а тут такое поражение. Но в футболе такое бывает. Я считаю, что тут спрос именно с самих футболистов.

Теперь судьба чемпионства решена, однозначно. У «Зенита» остался фактически один серьёзный соперник, а остальные игры, скорее всего, питерцы пройдут. Конечно, могут разные ситуации произойти, но по большому счету «Зенит» уже чемпион. Что касается борьбы за второе место, то тут разница всего в 2 очка. Если брать по игре, «Локомотив» сейчас набрал очень хороший ход. Но борьба будет до последнего тура, я уверен», - сказал Деменко.