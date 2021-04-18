Тедеско: «Это моя вина»

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18 Апреля 2021, 21:37,
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился впечатлениями от матча с «Уфой» (0:3) в эфире канала «Матч Премьер».
- Сегодня все играли плохо с самых первых минут, не хватило агрессии. Во время подготовки к этому матчу чувствовалось, что многие игроки уже думают о ЦСКА. Мы сделали все, что от нас зависит, чтобы мотивировать и подготовить их. Были теории и командные, индивидуальные тренировки, мы старались всегда держать темп, старались подбадривать и давать мотивацию. Тем не менее, это не удалось, это моя вина.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско
Я бы на месте Тедэско после этого матча подал бы в отставку и валил бы с этого клуба и чемпионата без оглядки.