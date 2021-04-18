Камилов: «Сидеть в обороне - это ни к чему хорошему, как мы видим весь сезон, не приводит»

Лучший футболист матча «Спартак» - «Уфа» (0:3) Владислав Камилов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Это лучший день вашей футбольной жизни?

- Наверное, да. Да.

- В чем вы переиграли «Спартак»?

- Мы разбирали их всю неделю. Главный тренер говорил, как играть. Счет на табло, я не знаю, там, наверное. Не мое дело говорить, в чем мы их переиграли.

- Фланговые атаки, пас в центр, всё время есть свободный человек. Такая задумка вашей работы была?

- В принципе, о чем говорили неделю, перед игрой, все так и было. Только нужно было терпеть и реализовывать свои моменты нужно было пораньше. Было достаточно много моментов у Комнена того же, у Кротова.

- Не запирались в обороне и тоже играли в атаку. Так планировали изначально?

- Да, потому что сидеть в обороне - это ни к чему хорошему, как мы видим весь сезон, не приводит. Поэтому стараемся где-то играть выше.