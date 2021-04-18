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Стукалов: «Сами видели, могли ещё 2-3 мяча забивать»

18 Апреля 2021, 21:34,

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов поделился впечатлениями от матча со «Спартаком» (3:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- «Спартак», можно сказать, не совсем качественно разыгрывает, постепенно атаки. С учетом того, что не было Соболева, мы спокойно отдавали две трети поля для того, чтобы выбегать в быстрые атаки. В первом тайме вообще моментов не было, я не вспомню у наших ворот. Мы имели три и забили один. Во втором тайме попросили ребят первые 15 минут сыграть активно и агрессивно, забили второй. Сами видели, могли еще 2-3 мяча забивать. В целом благодарен футболистам, мы полноценный цикл провели. Отдача сумасшедшая, через эту отдачу приходит результат.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Уфа, Алексей Стукалов
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