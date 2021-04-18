Тедеско всегда сравнивает «Спартак» с «Баварией»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции после матча с «Уфой» (0:3) отметил, что у всех игроков отсутствовал должный настрой на игру.

- Кажется, что это ваш худший матч в карьере? Что было не так с эмоциями игроков?

- Я не знаю ничего про скандалы вокруг клуба, если вы увидели, что мы сделали на этой неделе, чтобы держать на высоте эмоции, мотивировать ее, поверьте, что мы сделали действительно всё, потому что этот матч для нас очень важен. Я не знаю, худший ли это матч был в моей карьере или нет, поскольку у меня за плечами много игр, я уже не год и не два работаю тренером, а побольше. Но остальное не важно. Мы для подготовки сделали все и не смогли сегодня выиграть. Это моя ошибка, мне в том числе нужно делать выводы, понять, что пошло не так и исправить это в дальнейшем.

- Знали ли вы и игроки о печальной традиции проигрывать на свой день рождения? Не показалось вам, что в отсутствие боевых характеров Соболева и Джикии, остроты Айртона оказывается, что все-таки лидеров в команде маловато?

- Нет, к сожалению, не знал про эту традицию, может быть, поэтому матч на сегодня назначили. Может быть, было лучше вчера сыграть или завтра. Но речь не об этом. Проще всего было бы сказать, что нам не хватало Джикии, Соболева и Айртона. Но если ты хочешь быть великим клубом, то нужно уметь справляться с такими ситуациями. Взять, например, мюнхенскую «Баварию», у которой уже несколько недель отсутствует из-за травмы Левандовски, но даже без него она выиграла в Париже 1:0 и вчера обыграла «Вольфсбург» (3:2). Всегда сравниваю «Спартак» с «Баварией», поскольку обе команды - великие клубы. Если хочешь быть великим, нужно уметь справляться с такими трудностями. Я думаю, что если бы мы сегодня играли бы хорошо, не смогли бы забить, у нас все бы там получалось, но не хватало последней фазы в атаке, то можно было бы говорить, что Соболева не хватало. Но даже с Александром на поле он бы после финального свистка ушел бы с поля голодным. В том смысле, что не забил бы.

- Складывается ощущение, что у Виктора Мозеса «не горят глаза», что человек без желания играет, хотя в последних играх забивал и отдавал голевые передачи. Не замечали ли это? Хочет он остаться играть в «Спартаке» или нет?

- Сегодня очень сложно говорить о ком-то конкретно по именам. Может быть, вы правы, что у Виктора сегодня не было эмоций, но скажите, с другой стороны, у кого они сегодня были на поле? Мы все ответственны за сегодняшнее поражение. Мне нужно посмотреть игру, проанализировать. Может быть, мы вначале неплохо играли, но потом пропустили первый гол, потом второй и так далее.