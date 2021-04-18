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Газизов: «Мы показали, что мы команда и можем биться и бороться с ведущими командами России»

18 Апреля 2021, 21:30,

Президент «Уфы» Шамиль Газизов поделился впечатлениями от матча со «Спартаком» (3:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Сегодня была хорошая игра. Мне кажется, что мы могли победить еще увереннее и забить больше. Мы больше хотели сегодня, команда была настроена. Нам нужно было три очка, потому что мы находимся в не очень хорошей позиции, нам надо сохранять место в Премьер-лиге. Я поблагодарил ребят и сказал  большое спасибо Алексею Борисовичу Стукалову, нашему новому тренеру. Я думаю, что на сегодняшний день мы показали, что мы команда и можем биться и бороться с ведущими командами России.

- Вы сегодня вернулись на «Открытие Арены». В недавнем прошлом вы были частью «Спартака», теперь вы снова соперник. С какими чувствами подходили к этому матчу?

- Я подошел с теми же чувствами, как всегда все подходят к игре со «Спартаком». Это всегда сильно, этого всегда все ждут, поэтому «Спартак» всегда большой раздражитель. Сегодня мы огорчили болельщиков «Спартака», но сделали приятно нашим болельщикам. Я поздравляю болельщиков «Уфы», очень хороший счет, и три очка мы заслуженно забрали себе.

- Подсказали ли вы какие-то моменты, как играет в обороне «Спартак»? Или какие-то человеческие моменты?

- Да нет, все знают, как играет «Спартак». Я менеджер и другими делами занимаюсь. Тренер у нас совсем другой. Это вопросы к нему.

- Как  пришла на ум кандидатура Алексея Стукалова? Почему именно этого специалиста выбрал клуб?

- Алексею Борисовичу мы делали предложение осенью, когда Евсеев уходил, но тогда он отказался по ряду причин, потому что у него были договоренности с руководством «Велеса». Но весной он принял наше предложение, за что ему большое спасибо. Мы  в не очень хорошем положении, теперь нам надо бороться. Впереди еще очень сложные четыре игры, поэтому надо двигаться дальше.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Уфа, Шамиль Газизов
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