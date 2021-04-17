​«Спартак» анонсировал игру против «Уфы» с намёками на Кокорина, Газизова и Урунова

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17 Апреля 2021, 23:24,
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В преддверии домашнего матча чемпионата против «Уфы» «Спартак» сделал публикацию в Twitter. Клуб сообщил о проведённом субботнике около «Открытие Банк Арены», сделав ряд намёков.
«Собрали перчатки, посадили фиалки. Только кормушек для птиц не нашли», - говорится в сообщении «красно-белых».
«Перчатки» и «кормушки» являются отсылкой к словам Шамиля Газизова, который на протяжении пяти месяцев работал в «Спартаке» на должности гендиректора, а после вернулся в «Уфу». Работая в московском клубе, Газизов говорил о желании «бросить перчатку» «Зениту», а также о том, что он «прикрыл кормушку» в клубе.
Что касается посаженных фиалок, то речь может идти об Александре Кокорине, который в январе перешёл в «Фиорентину». Прозвище этого клуба – «фиалки».
Также на картинке есть переиначенное название известного бренда. Это намёк на Остона Урунова – игрока «Уфы», чей контракт принадлежит «Спартаку». После перехода в московский клуб в прошлом году Урунов опубликовал фотографию, похваставшись брендовыми вещами.
В тишине провели субботник: собрали перчатки, посадили фиалки.— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 17, 2021
Только кормушек для птиц не нашли. В общем, к приезду гостей из Уфы готовы! pic.twitter.com/OpnUJ83D4f
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Уфа, Александр Кокорин, Шамиль Газизов, Остон Урунов