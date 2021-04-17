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​«Спартак» анонсировал игру против «Уфы» с намёками на Кокорина, Газизова и Урунова

17 Апреля 2021, 23:24,

В преддверии домашнего матча чемпионата против «Уфы» «Спартак» сделал публикацию в Twitter. Клуб сообщил о проведённом субботнике около «Открытие Банк Арены», сделав ряд намёков.

«Собрали перчатки, посадили фиалки. Только кормушек для птиц не нашли», - говорится в сообщении «красно-белых».

«Перчатки» и «кормушки» являются отсылкой к словам Шамиля Газизова, который на протяжении пяти месяцев работал в «Спартаке» на должности гендиректора, а после вернулся в «Уфу». Работая в московском клубе, Газизов говорил о желании «бросить перчатку» «Зениту», а также о том, что он «прикрыл кормушку» в клубе.

Что касается посаженных фиалок, то речь может идти об Александре Кокорине, который в январе перешёл в «Фиорентину». Прозвище этого клуба – «фиалки».

Также на картинке есть переиначенное название известного бренда. Это намёк на Остона Урунова – игрока «Уфы», чей контракт принадлежит «Спартаку». После перехода в московский клуб в прошлом году Урунов опубликовал фотографию, похваставшись брендовыми вещами.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Уфа, Александр Кокорин, Шамиль Газизов, Остон Урунов
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