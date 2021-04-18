Тедеско: «Я всегда защищаю своих игроков, но сегодня не буду этого делать»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции поделился впечатлениями от матча с «Уфой» (0:3).

- Прежде всего хотел бы извиниться перед всеми болельщиками «Спартака» за сегодняшний результат. Мы плохо играли, на поле не было эмоций, сил, агрессивности, играли просто, как дети. Мы всю неделю старались поддерживать высокий ритм на тренировках. Было много теоретических занятий как командных, так и индивидуальных. Мы много говорили с игроками. Говорили также, что сегодняшняя игра как финал. Но сегодня мы не сделали ничего, чтобы заслужить победу.

- Что не получалось в обороне? Казалось, что «Уфа» могла даже больше забить. Почему при втором голе никто не держал соперника? Какой был план в атаке? Потому что фланги не работали так, как раньше. Некому было цепляться за высокие мячи, и команда сбилась на дальние удары. За счет чего планировали обыгрывать соперника?

-Логично предположить, что против подобных соперников нужно прежде всего думать о том, что произойдет после того, как твоя команда потеряет мяч. Этим мы занимаемся и отрабатываем с тех пор, как я пришел сюда в «Спартак». Важно сегодня, что при наших атаках, потеряв мяч, мы не держали игроков соперника и не контролировали их, что приводило к контратакам. Сложно было это делать и потому, что в самом начале игры ряд наших игроков получил желтые карточки. В целом можно сказать, что сегодня у нас не было игры на протяжении всего матча ни с мячом, ни без него. Я всегда защищаю своих игроков, но сегодня не буду этого делать. Я сказал в раздевалке после матча в том числе об этом. Бесполезно говорить о тактике, если сегодня в игре не было никакой базы. Сегодня не было концентрации, не было приложено достаточно усилий. Сегодня не было у ребят голода к победе.