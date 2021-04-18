Бакаев не сыграет с «Уфой» из-за мышечного повреждения

Сегодня, восемнадцатого апреля, «Спартак» в рамках двадцать шестого тура российской Премьер-лиги принимает на своем поле «Уфу».

Встречу пропустит полузащитник «красно-белых» Зелимхан Бакаев. Как сообщает пресс-служба красно-белых, причиной этого является мышечное повреждение.

Напомним, что стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 19:00 по московскому времени.

24-летний Бакаев сыграл двадцать шесть матчей за «Спартак» во всех турнирах нынешнего сезона, забил один гол и отдал семь голевых передач. Контракт Зелимхана с московским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.