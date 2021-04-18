Тушинский проходной двор: «Уфа» жёстко разбила «Спартак» на выезде, передав привет от Газизова

25-й тур РПЛ увенчался матчем «Спартака» и «Уфы».

«Зенит» в субботу хоть и не проиграл, но всё равно не выиграл у «Краснодара», а значит, «Спартак» имел шанс приблизиться к питерцам по очкам, сократив отставание до пяти баллов. Ну и появилась у «красно-белых» ещё одна забота – теперь им также надо думать, как не пропустить вперёд себя при равном количестве проведённых матчей «Локомотив». Потому что проведя на матч меньше, спартаковцы уступали «железнодорожникам» два очка.

Из-за дисквалификаций не смогли сыграть в отчётном матче сразу трое спартаковцев – Джикия, Айртон и Соболев. Доменико Тедеско выбрал себе одеяние в виде белой рубашки, а относительно его визави стоит сказать, что в прошлом туре «Уфа» одержала победу в дебютном матче под руководством Алексея Стукалова. «Спартак», кстати, не обыгрывал команду из столицы Башкирии в трёх предыдущих очных встречах. Ну и не забываем, что гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов ещё полгода назад работал в «красно-белом» клубе.

Большая часть первого тайма оказалась вязкой и тягучей, но концовка всё компенсировала. На десятой минуте Понсе в перспективной ситуации пробил в Беленова, а ближе к получасу игры Промес неожиданно пальнул напрямую со штрафного с острого угла чуть поверх планки. Уфимцы для начала ответили попаданием в штангу – Йокич угодил в неё после стандарта. В последней же пятиминутке ворота хозяев всё-таки были поражены. Мрзляк навесил с левого фланга, а избежавший «вне игры» Андрич кивнул головой лишь немного выше перекладины. Гол пришёл чуть позже – Камилов в касание замкнул прострел слева от Мрзляка в правый угол (0:1).

Непоправимого для «Спартака» вроде бы не произошло. Да, пропустили гол от аутсайдера, да, в раздевалку, да, досадно, да, из-за провала в обороне, но с кем не бывает? Тем более ведь впереди у «красно-белых» был ещё вагон времени – целый второй тайм. Но зная «Спартак», удивляться ничему не стоит. Второй тайм начался для москвичей просто ужасно. Огромный провал хозяев в центре обороны стал причиной для нового гола «Уфы». После вброса аута Андрич прострелил слева, Бауэр благоразумно пропустил мяч, и Мрзляк с удовольствием результативно пробил в противоход Максименко (0:2).

Тедеско предстал в чёрной куртке, и это было в чём-то символично. У «Спартака» вообще ничего не клеилось, даже на один момент хозяева сподобиться не могли. В таких случаях обычно говорят, что игроки отбывают номер на поле. И в обороне у «красно-белых» по-прежнему витал дух проходного двора. Андрич с интервалом в минуту умудрился растранжирить два супермомента после прострелов, причём второй – из пределов вратарской.

Хозяева стали пробовать дальние удары, и это было уже что-то. Дважды стрельнул Промес и однажды Умяров – всё потащил Беленов. Тогда как судья Мешков вытащил из кармана красную карточку и предъявил её Жиго – тот заработал вторую жёлтую за грубый фол в центральной зоне, чему очень обрадовался Газизов в вип-ложе. То есть «Спартак» заканчивал этот абсолютно бездарный матч вдесятером. Вдобавок ещё рассредоточившийся Кутепов сыграл в падении рукой в своей штрафной, и был назначен справедливый пенальти. Камилов не переиграл Максименко с точки, но переиграл на добивании (0:3).

«Спартак» показал полную беспросветность перед дерби с ЦСКА. Теперь, наверно, никто не будет уговаривать Тедеско остаться.

Кирилл Иванцов