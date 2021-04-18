Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Тушинский проходной двор: «Уфа» жёстко разбила «Спартак» на выезде, передав привет от Газизова

18 Апреля 2021, 20:56,

25-й тур РПЛ увенчался матчем «Спартака» и «Уфы».

Протокол игры  
Спартак Москва 0:3 Уфа
    45' Камилов Владислав (0:1)
    48' Мрзляк Филип (0:2)
    87' Камилов Владислав (0:3)
Максименко Александр Маслов Павел   68' (Маркитесов Дмитрий (   68') Жиго Самуэль   28'   80' Кутепов Илья   87' Зобнин Роман Крал Алекс   52' (Хендрикс Йоррит (   52') Умяров Наиль Мозес Виктор Промес Куинси   7' Ларссон Джордан Понсе Эсекель   11'
Запасные: Ребров Артём Поплевченков Артём Гапонов Илья Ещенко Андрей Литвинов Руслан Игнатов Михаил
Беленов Александр Табидзе Джемал   27' Никитин Алексей Йокич Боян Бауэр Мориц Камилов Владислав Иванов Олег   78' (Бизоза Парфе (   78'   90') Морозов Григорий Кротов Вячеслав   62' (Жамалетдинов Тимур (   62') Мрзляк Филип   78' (Сысуев Дмитрий (   78') Комнен Андрич   70' (Голубев Артём (   70')
Запасные: Шафинский Юрий Аликин Павел
18 апреля. Стадион "Открытие Арена" (Москва).

«Зенит» в субботу хоть и не проиграл, но всё равно не выиграл у «Краснодара», а значит, «Спартак» имел шанс приблизиться к питерцам по очкам, сократив отставание до пяти баллов. Ну и появилась у «красно-белых» ещё одна забота – теперь им также надо думать, как не пропустить вперёд себя при равном количестве проведённых матчей «Локомотив». Потому что проведя на матч меньше, спартаковцы уступали «железнодорожникам» два очка.

Из-за дисквалификаций не смогли сыграть в отчётном матче сразу трое спартаковцев – Джикия, Айртон и Соболев. Доменико Тедеско выбрал себе одеяние в виде белой рубашки, а относительно его визави стоит сказать, что в прошлом туре «Уфа» одержала победу в дебютном матче под руководством Алексея Стукалова. «Спартак», кстати, не обыгрывал команду из столицы Башкирии в трёх предыдущих очных встречах. Ну и не забываем, что гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов ещё полгода назад работал в «красно-белом» клубе.

Большая часть первого тайма оказалась вязкой и тягучей, но концовка всё компенсировала. На десятой минуте Понсе в перспективной ситуации пробил в Беленова, а ближе к получасу игры Промес неожиданно пальнул напрямую со штрафного с острого угла чуть поверх планки. Уфимцы для начала ответили попаданием в штангу – Йокич угодил в неё после стандарта. В последней же пятиминутке ворота хозяев всё-таки были поражены. Мрзляк навесил с левого фланга, а избежавший «вне игры» Андрич кивнул головой лишь немного выше перекладины. Гол пришёл чуть позже – Камилов в касание замкнул прострел слева от Мрзляка в правый угол (0:1).

Непоправимого для «Спартака» вроде бы не произошло. Да, пропустили гол от аутсайдера, да, в раздевалку, да, досадно, да, из-за провала в обороне, но с кем не бывает? Тем более ведь впереди у «красно-белых» был ещё вагон времени – целый второй тайм. Но зная «Спартак», удивляться ничему не стоит. Второй тайм начался для москвичей просто ужасно. Огромный провал хозяев в центре обороны стал причиной для нового гола «Уфы». После вброса аута Андрич прострелил слева, Бауэр благоразумно пропустил мяч, и Мрзляк с удовольствием результативно пробил в противоход Максименко (0:2).

Тедеско предстал в чёрной куртке, и это было в чём-то символично. У «Спартака» вообще ничего не клеилось, даже на один момент хозяева сподобиться не могли. В таких случаях обычно говорят, что игроки отбывают номер на поле. И в обороне у «красно-белых» по-прежнему витал дух проходного двора. Андрич с интервалом в минуту умудрился растранжирить два супермомента после прострелов, причём второй – из пределов вратарской.

Хозяева стали пробовать дальние удары, и это было уже что-то. Дважды стрельнул Промес и однажды Умяров – всё потащил Беленов. Тогда как судья Мешков вытащил из кармана красную карточку и предъявил её Жиго – тот заработал вторую жёлтую за грубый фол в центральной зоне, чему очень обрадовался Газизов в вип-ложе. То есть «Спартак» заканчивал этот абсолютно бездарный матч вдесятером. Вдобавок ещё рассредоточившийся Кутепов сыграл в падении рукой в своей штрафной, и был назначен справедливый пенальти. Камилов не переиграл Максименко с точки, но переиграл на добивании (0:3).

«Спартак» показал полную беспросветность перед дерби с ЦСКА. Теперь, наверно, никто не будет уговаривать Тедеско остаться. 

Кирилл Иванцов

Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Спартак Москва, Уфа, РПЛ, Чемпионат России
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Комментарии (19)
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0
Vladik1993-25
18 Апреля 2021, 21:20

извините за плагиат!!!)))

0
Vladik1993-25
18 Апреля 2021, 21:19

Уфе не хочется в пердив
И трижды вынула свинина
Вперёд летит Локомотив
И улыбается Сухина (с)

0
sanay
18 Апреля 2021, 21:17

Такого позорища я больше не буду смотреть и писать комментарии, которые убогое руководство Спартака не читает и не считается с нашими мнениями.Все равно эти чудики чемпионами не скоро станут. Тэдесковеры, Масловеры, Федуноверы оставайтесь в своем искаженном мирке. Ваша участь не чемпионства , кубки и еврокубки, а соревнование с Уфами, Роторами, Тамбовами в ФНЛ.

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2
только не мясо!!!
18 Апреля 2021, 21:07

спартак! с днюхой!

1
ингерман
18 Апреля 2021, 21:06

ай.. тедеску оставайся! )))

2
Element-22
18 Апреля 2021, 21:03

кто на сей раз в судейскую зашёл?

0
Куляба
18 Апреля 2021, 21:09

Газизов вроде ) письмо в КДК со вчера лежит

0
Element-22
18 Апреля 2021, 21:17

"Газизов поаплодировал Мешкову за удаление Жиго", - теперь всё ясно!

0
kostet
18 Апреля 2021, 21:08

Так у меня есть видео,вся команда Уфа в судейской сидит,могу тухлым за денюшку скинуть.

3
SpaM
18 Апреля 2021, 21:02
В футбол умеет играть только Жиго. Остальные просто бесполезные бездарности.
1
Dimauskas
18 Апреля 2021, 21:03

Да соглашусь! Команду надо расформировывать и других набирать

2
Куляба
18 Апреля 2021, 21:01

как же так!!! по игре Спартак должен был побеждать 7:0, не меньше! НО! судьи! Это ужас! Должны были удалять троих из Уфы, а вместо этого удалили Жиго, хотя там даже фола не было! и первой ЖК не было!
Это всё Газпром! А не - это всё РДЖ! ХОТЯ не - Газпром вроде... ! Или РЖД.... Короче не помню кто но это явно беспредел полный!
Товарищ Федун, снимайте команду с чемпионата! Нет сил терпеть это!!! Если бы не судейки, Спартак шёл бы на первом месте со всеми победами !! ужассс

1
kostet
18 Апреля 2021, 21:01

Да начнется визг.

2
779
18 Апреля 2021, 21:00

Отвратительный матч.
Должны были влететь на 0-5.
В тот момент, когда карточками выкосили у нас ключевых игроков, должны были Зобнин, Крал, Мозес выдать ответственные и сильные матчи. Они сделали наоборот. Особенно Мозес - его не были не в атаке, не в обороне. Ларссен и Понсе отсутствовали.
Ну а остальные были как потерянные, не знающие что делать дети. Одному Промесу этот кошмар было не вытянуть, не с кем ему было играть.
Да ещё и Жиго лишились в дерби.
Какую то хрень необъяснимую мы сотворили из матча, в котором надо было только выйти ответственными на поле.
Очень неприятный осадок остался и от счёта и ещё больше от абсолютно беспомощного Спартака.

1
Dimauskas
18 Апреля 2021, 21:00

Я бы на месте Тедэско после этого матча подал бы в отставку и валил бы с этого клуба и чемпионата без оглядки.

1
Nashterator
18 Апреля 2021, 20:58

Конченные

0
edwardcalin
18 Апреля 2021, 20:57
Спасибо, конченные.
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