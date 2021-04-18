Марко Николич и московский «Спартак»

«Спартак» и «Локомотив» ведут борьбу за второе место в Премьер-лиге, при этом оба клуба летом могут сменить тренеров. Если в ситуации с Доменико Тедеско это инициатива самого наставника, то в ситуации с Марко Николичем это может быть желанием клуба. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о том, может ли серб сменить немца в стане «красно-белых».

«Спартак» продолжает пребывать в неизвестности в отношении того, кто будет руководить командой в будущем сезоне. Доменико Тедеско объявил зимой, что не будет продлевать контракт, однако «красно-белые» не теряют надежды. Немец проделал большую работу, команда в целом и игроки по отдельности прогрессируют. В этой ситуации терять Тедеско не хочется, но окончательное решение за немцем.

С Марко Николичем в «Локомотиве» ситуация более странная. Год назад его привело предыдущее руководство на смену Юрию Сёмину. Всё закончилось конфликтом с болельщиками, который стал одной из причин увольнения Василия Кикнадзе. Николича зимой могли уволить, но оставили работать, ожидая его провала. Однако весной «Локомотив» ярко себя проявляет, и заметна тренерская работа. Тем не менее, по данным ряда приближённых к клубу людей, Николича всё равно могут уволить вне зависимости от итогового результата.

Николич неплохо проявил себя в России. «Локомотив» показывает хороший результат, а молодые игроки прогрессируют на глазах. Нет сомнений, что в случае ухода из стана «железнодорожников» сербский специалист попадёт в шорт-листы других отечественных коллективов.

Может ли Николич возглавить «Спартак» вместо Тедеско? Пожалуй, такой вариант полностью исключать не стоит. Сравнительно молодой тренер, который себя неплохо показывает, развивает молодёжь — это всё ложится в список требований, который выдвигается возможному сменщику Тедеско.

Конечно, Паулу Фонсека или Роберто де Дзерби выглядят привлекательнее. За ними опыт работы в Италии, а португалец даже успел поработать в «Шахтёре», так что тоже понимает менталитет Восточной Европы. Однако заполучить наставника такого уровня будет слишком сложно. У обоих есть работа, и к ним проявляют интерес клубы, которые обладают большими возможностями, чем «Спартак».

А вот при сравнении с условным Руй Виторией, который в последнее время работал на Ближнем Востоке, кандидатура Николича не выглядит сильно уступающей в уровне. Если уж «Спартаку» не получится заполучить по-настоящему звёздного тренера, то вариант с крепким сербским наставником рассмотреть уж точно не стоит. Кстати, не только в случае его увольнения из «Локомотива». Сообщается, что Николич может расторгнуть контракт за неустойку в 400 тысяч евро — сравнительно немного.

Правда, у Николича есть одна явная проблема. «Красно-белые» ищут иностранного наставника не столько по национальному признаку, сколько из-за желания оградить клуб от аффилированности с российскими агентами. Николич же, кажется, близок к Тимуру Гурцкая, а его нового приближения к «Спартаку» Леонид Федун явно не желает. Напомним, что он уже сотрудничал с «красно-белыми» во времена Массимо Карреры.

Если Николич сумеет доказать свою независимость от разных сил, то не стоит его сбрасывать со счетов в роли потенциального сменщика Доменико Тедеско.

Андрей Центров