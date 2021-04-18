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Широков: «Спартак» отскочил»

18 Апреля 2021, 21:37,

Экс-полузащитник питерского «Зенита» Роман Широков прокомментировал поражение «Спартака» от «Уфы» (0:3) в двадцать шестом туре РПЛ.

«Абсолютно заслуженная победа «Уфы», а «Спартак» еще и отскочил, могли проиграть крупнее. Один только Андрич мог пять мячей забивать», - приводит слова Широкова sport24.

Сегодняшнее поражение практически лишило «Спартак» шансов на чемпионство. После двадцати шести туров «красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, а отставание от «Зенита», идущего первым, составляет уже восемь очков. На втором месте расположился «Локомотив», опережающий «Спартак» на два зачетных балла.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Уфа, Роман Широков
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