Широков: «Спартак» отскочил»

Экс-полузащитник питерского «Зенита» Роман Широков прокомментировал поражение «Спартака» от «Уфы» (0:3) в двадцать шестом туре РПЛ.

«Абсолютно заслуженная победа «Уфы», а «Спартак» еще и отскочил, могли проиграть крупнее. Один только Андрич мог пять мячей забивать», - приводит слова Широкова sport24.

Сегодняшнее поражение практически лишило «Спартак» шансов на чемпионство. После двадцати шести туров «красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, а отставание от «Зенита», идущего первым, составляет уже восемь очков. На втором месте расположился «Локомотив», опережающий «Спартак» на два зачетных балла.