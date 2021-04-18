Тедеско назвал главные причины поражения от «Уфы»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции после матча с «Уфой» (0:3) попытался найти причины неудачи.

- Возможен такой результат с невзрачной игрой «Спартака» из-за вчерашних матчей «Локомотива» и ничьей «Зенита»? Может быть, это сказалось психологически на команде?

- В футболе все возможно, сложно сказать, что именно повлияло на сегодняшнюю игру, был ли это сон, пища, здоровье, проблемы дома в семье или игры «Локомотива», судьи. Сегодня мы просто не были на поле. Вы говорите, что «Локомотив» как-то повлиял? Он уже 9 матчей подряд побеждает. Это не совсем сильная версия. Мы просто сегодня слабо играли, это основное.

- «Спартак» пропускает на протяжении 10 матчей подряд в Премьер-лиге. Что не так с обороной?

- Сложно сказать, много мы пропускаем или нет. Обычно у нас всегда хорошая оборона. Мы высоко прессингуем, играем на опережение, но сегодня было очень много потерь мяча вследствие того, что мы высоко прессинговали и вынуждали соперника играть длинными передачами. Мы выигрывали единоборства, верховые мячи, но подбор в большинстве случаев был за игроками в фиолетовых футболках. В этом была наша проблема. Что касается голов, можно пропустить 30 голов в 30 матчах и при этом достойно выглядеть в первенстве. В этом плане все относительно. Даже в матче с «Ростовом» мы тоже пропустили, но нужно смотреть на ход матча, на то, в каких ситуациях были пропущены голы, с игры или стандартов, штрафных или угловых, вследствие чьих ошибок. Поэтому все относительно.

- Следующий матч - дерби против ЦСКА, а сегодня Жиго получил красную карточку. Будет ли он как-то наказан за такое безрассудное поведение?

- Я думаю, с него достаточно наказаний. Он и без того дерби пропустит. Он получил первую карточку на 11-й минуте, и это была уже вторая карточка, которую мы сегодня получили. Но сначала мы перед подготовкой с ЦСКА должны разобрать эту игру, проанализировать причины, почему это произошло. На этой неделе очень многие игроки слишком рано и слишком много начали думать о предстоящем дерби с ЦСКА, тогда как основная цель - всегда предстоящий матч.