Газизов поаплодировал Мешкову за удаление Жиго

В рамках двадцать шестого тура российской Премьер-лиги «Спартак» играет с «Уфой».

На 80-й минуте матча московский клуб остался в меньшинстве, на решение арбитра аплодисментами отреагировал бывший генеральный директор «красно-белых», ныне занимающий эту должность в «Уфе», Шамиль Газизов. 52-летний управленец не скрывал эмоций и во время третьего забитого гола в ворота «Спартака».

На данный момент идёт 87-я минута матча, «Уфа» впереди со счётом 3:0.

Отметим, что сегодняшнее поражение отбросит «Спартак» на третье место в турнирной таблице чемпионата России.