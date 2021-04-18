Газизов поаплодировал Мешкову за удаление Жиго

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18 Апреля 2021, 20:55,
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В рамках двадцать шестого тура российской Премьер-лиги «Спартак» играет с «Уфой».
На 80-й минуте матча московский клуб остался в меньшинстве, на решение арбитра аплодисментами отреагировал бывший генеральный директор «красно-белых», ныне занимающий эту должность в «Уфе», Шамиль Газизов. 52-летний управленец не скрывал эмоций и во время третьего забитого гола в ворота «Спартака».
На данный момент идёт 87-я минута матча, «Уфа» впереди со счётом 3:0.
Отметим, что сегодняшнее поражение отбросит «Спартак» на третье место в турнирной таблице чемпионата России.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Спартак Москва, Уфа, Шамиль Газизов