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Газизов поаплодировал Мешкову за удаление Жиго

18 Апреля 2021, 20:55,

В рамках двадцать шестого тура российской Премьер-лиги «Спартак» играет с «Уфой».

На 80-й минуте матча московский клуб остался в меньшинстве, на решение арбитра аплодисментами отреагировал бывший генеральный директор «красно-белых», ныне занимающий эту должность в «Уфе», Шамиль Газизов. 52-летний управленец не скрывал эмоций и во время третьего забитого гола в ворота «Спартака».

На данный момент идёт 87-я минута матча, «Уфа» впереди со счётом 3:0.

Отметим, что сегодняшнее поражение отбросит «Спартак» на третье место в турнирной таблице чемпионата России.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Уфа, Шамиль Газизов
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Комментарии (1)
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0
SpaM
18 Апреля 2021, 21:06
Пусть аплодирует, имеет право. Обидка есть - пусть реализует.
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