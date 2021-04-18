Андрич не реализовал три момента в матче против «Спартака» - это худший результат в нынешнем сезоне РПЛ

«Спартак» проиграл «Уфе» (0:3) в рамках двадцать шестого тура российской Премьер-лиги.

Интересно, что башкирский клуб не реализовал огромное количество моментов, забив при этом три гола. Как сообщается в «Твиттере» OptaIvan, нападающий «Уфы» Комнен Андрич не использовал три явных шанса в матче с «красно-белым», повторив показатели форварда «Зенита» Сердаром Азмуном, который не реализовал свои моменты в матче против «Урала». Ни один игрок не губил больше моментов в одном матче нынешнего сезона в РПЛ.

25-летний Андрич, выступающий за «Уфу» на правах аренды, сыграл пятнадцать матчей за российский клуб во всех турнирах нынешнего сезона, забил пять голов и отдал две голевые передачи.