Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Андрич не реализовал три момента в матче против «Спартака» - это худший результат в нынешнем сезоне РПЛ

18 Апреля 2021, 23:49,

«Спартак» проиграл «Уфе» (0:3) в рамках двадцать шестого тура российской Премьер-лиги.

Интересно, что башкирский клуб не реализовал огромное количество моментов, забив при этом три гола. Как сообщается в «Твиттере» OptaIvan, нападающий «Уфы» Комнен Андрич не использовал три явных шанса в матче с «красно-белым», повторив показатели форварда «Зенита» Сердаром Азмуном, который не реализовал свои моменты в матче против «Урала». Ни один игрок не губил больше моментов в одном матче нынешнего сезона в РПЛ.

25-летний Андрич, выступающий за «Уфу» на правах аренды, сыграл пятнадцать матчей за российский клуб во всех турнирах нынешнего сезона, забил пять голов и отдал две голевые передачи.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Уфа, Комнен Андрич
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