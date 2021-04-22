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Глушаков: «Спартак» предложил большую сумму денег, «Локомотиву» было выгодно меня продать»

22 Апреля 2021, 19:37,

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков в эфире программы «Третий тайм» на канале «Матч Премьер» вспомнил о переходе из «Локомотива» в «Спартак».

- Клубный патриотизм? Я не могу сказать, что там прям-таки спартаковец. Мне «Локомотив» дал дорогу в большой футбол.. моя часть сердца там. Со «Спартаком» я выиграл, там тоже часть сердца. У меня хорошие отношения остались в «Ахмате», сейчас в «Химках». Сложно сказать. Тот же Акинфеев и Шунин - патриотизм клуба. На определенном этапе они не перешли их все устраивало. Думаю, единицы остались. Футбол - это бизнес. Просто не все от футболистов порой зависит. Футболисту выгодно, если продают, так надо. Если не продадут, не уйдет, хуже футболисту может быть, может загнуться. Особенно это касается молодых футболистов.

Мой переход в «Спартак»? «Спартак» предложил большую сумму денег, «Локомотиву» было выгодно меня продать, потому что мы на тот момент заняли девятое место, были плохие результаты, было видно, что  у меня после сезона, где я забивал, пошла карьера вниз. Выгодно было и «Локомотиву» меня продать, и мне уйти, перезагрузить свою карьеру и заиграть в «Спартаке». «Локомотиву» стало лучше, они выиграл Кубок и чемпионство, и я выиграл Суперкубок и чемпионство. «Локомотив» получил деньги, и все хорошо. Такова жизнь футболиста. Главное - отношение мое личное к «Локомотиву», там и в «Спартаке» осталась частичка моего сердца.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Локомотив Москва, Денис Глушаков
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