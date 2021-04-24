«Волки» воют – «поезд» едет: «Локомотив» пропустил дважды, но разгромил «Тамбов»

«Локомотив» отправился в Саранск за одиннадцатой победой подряд.

Марко Николич сделал зимой с «Локомотивом» нечто такое, после чего они выдали серию из десяти побед подряд. Приятными спутниками такого крейсерского хода для «железнодорожников» стали промежуточные достижения в виде выхода в финал Кубка России и на второе место в чемпионате из середины таблицы.

Накануне отчётного матча «путейцы» узнали, что «Зенит» обыграл «Ротор» и как минимум временно обогнал их на девять баллов. Но даже если «Локомотив» сам проиграл бы «Тамбову», во что верилось с огромным трудом, математическая судьба чемпионского титула всё равно осталась бы открытой до следующего тура, когда «Локо» пожалует с визитом на «Газпром Арену».

В начале встречи кое-какие подходы были и у «Тамбова», но это обычная ситуация. Например, в начале апреля «волки» даже выходили вперёд против ЦСКА. На этот раз остро у ворот саранских гостей было на четырнадцатой минуте. После доставки с левого фланга Архипов жёстко столкнулся с Коченковым, а мяч полетел в створ, и с ленточки его выбил Пабло.

Довольно смело смотревшиеся на фоне «Локомотива» тамбовчане отошли в позиционную оборону в середине первого тайма. В районе получаса игры судья Шадыханов назначил в ворота хозяев пенальти и отменил его после ВАРа – Рыбчинский там выполнил навес с правого фланга, и мяч попал в прижатый локоть Васиева. Тем не менее спустя где-то десять минут гости забили с игры. Смолов прострелил справа на дальнюю штангу, и Крыховяк замкнул (0:1).

К чести «волков», они не скисли и ещё до перерыва восстановили статус-кво. Это было что-то новенькое – чтобы «Тамбов» февральско-весеннего образца сравнял счёт в матче против топового противника. Но это произошло. На второй добавленной минуте у «путейцев» возник свободный коридор в обороне, и устремившийся в него Азер Алиев послал мяч в угол ворот (1:1).

После антракта визитёрам хватило минуты с несколькими секундами, чтобы вновь повернуть счёт в свою пользу. Рыбус навесил с левой стороны в центральную зону на линию чужой штрафной, где никто из тамбовчан не смог вынести мяч, а подхвативший снаряд Смолов из-под себя нанёс точный и средней силы низовой удар в левый угол (1:2).

Хозяева могли опять сразу добиться промежуточной ничьей, но Коченков ногой отразил «выстрел» Гигашвили ногой после углового (обычно в таких случаях вратарь руками парирует удар, нанесённый головой). Впрочем, как ни крути, класс у «Локомотива» гораздо выше, и он новый раз сказался в районе часа игры – Крыховяк блестяще закрутил мяч в правую девятку с линии штрафной (1:3).

После этого «Тамбов» встал. Сычёв пару раз спас ворота «волков» от ударов Лисаковича, но как нейтрализовать удар Мурило головой с приличной дистанции, придумать не смог (1:4).

Впрочем, подождите. «Тамбов» ещё проявил себя в меру своих возможностей. Бавин заработал пенальти на углу чужой штрафной – по ногам его задел Рыбчинский. Сам же Бавин не сумел реализовать одиннадцатиметровый – пробив по центру створа, он попал в ноги упавшего вправо от себя Сычёва.

Однако хозяева всё равно забили – на подаче углового головой в правый угол отличился Кайков (2:4).

Это тоже был ещё не конец. Только что вышедший на замену Антон Миранчук покрутил финты возле Карапузова и отпасовал коротко влево Рыбусу, ну а тот спокойно послал мяч в дальний угол (2:5).

А вот теперь – всё. В конкретном матче всё. В оставшееся время Климов и Смолов не реализовали перспективные выходы, а гол Пабло не был засчитан из-за фола в атаке. В борьбе за чемпионство ещё теплится теоретическая интрига. «Зенит» опережает «Локомотив» на шесть очков за три тура до конца турнира, и в следующем туре они встретятся в Петербурге.

Кирилл Иванцов