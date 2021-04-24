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Николич: «Одиннадцатая победа подряд, мы задачу выполнили»

24 Апреля 2021, 22:02,

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Тамбовом» (5:2).

- Одиннадцатая победа подряд, мы задачу выполнили, играли без нескольких футболистов сегодня, без обоих капитанов, давали игровое время другим, тому, кому это было нужно. Сейчас надо чуть-чуть отдохнуть. У нас был сложный график. Потом будем готовиться к сложной игре против «Зенита». Надо поздравить и болельщиков, которые пришли сюда. Приятно играть при поддержке.

- Был ли серьезный разговор в раздевалке перед вторым таймом?

- Нет, наоборот. Мы всегда серьезны, но когда команда нервничает, тренер должен был спокоен. Наоборот, когда нет эмоций, тренер должен их добавить.

- Ваша оценка игры Игнатьева, который вышел после перерыва на поле?

- Так получилось, что мы могли ему выделить 20 минут, он сыграл в первый раз после сборов. Он важный игрок для нас в конце сезона. Счастье, что он вернулся в команду.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Локомотив Москва, Марко Николич
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