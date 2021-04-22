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Кирьяков: «Хочется пожелать «Локомотиву» и обострить ситуацию в чемпионате и постараться обыграть «Зенит»

22 Апреля 2021, 13:21,

Известный футбольный эксперт и тренер Сергей Кирьяков в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым подвел итог матча 1/2 финала Кубка России «Локомотив» - ЦСКА 3:0.

«С одной стороны результат удивил, с другой стороны нет. Нет, потому что «Локомотив» на ходу, обыгрывает всех подряд. Поэтому не так все удивительно. Удивило меня другое: я ждал от ЦСКА более конкурентной борьбы. К сожалению, её не получилось. Для «армейцев» этот титул был очень важен, поскольку он являлся хорошим шансом для попадания в еврокубки. Сейчас команда борется за них, но неизвестно, что будет в конце сезона. А здесь был очень хороший шанс, тем более, «Крылья» обыграли «Ахмат», а значит, играть в финале можно было с командой из нижнего дивизиона. ЦСКА свой шанс упустил.

Сейчас намечается небольшой кризис у «армейцев». Поначалу были победы, но не над самыми сильными соперниками. Сейчас игры с соперниками хорошего уровня, и мы видим, как ЦСКА имеет с ними проблемы. А «Локомотив» стоит только поздравить: команда на ходу, команду не остановить. Хочется пожелать им и обострить ситуацию в нашем чемпионате, и постараться обыграть «Зенит».

Можно ли сказать, что счёт был не по игре? Все складывается по ходу матча. Поначалу соперники нащупывают друг друга, ищут слабые стороны, стараются на этом играть. Если условно левый или правый фланг уступает по уровню, то используют именно это и играют через эти зоны. Все было по ситуации. Временами владел мячом и контролировал ход матча «Локо», потом инициатива уходила к ЦСКА. Я бы не сказал, что «железнодорожники» были на голову сильнее. Но это футбол: кто лучше использует свои моменты, кто лучше использует преимущество в классе, тот и побеждает. Плюс, конечно, удача. Мы видели второй гол: непонятный рикошет. Но он, можно сказать, предопределил дальнейший ход матча. Все это в пользу «Локомотива», поэтому команда и выигрывает», - сказал Кирьяков.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Локомотив Москва, Сергей Кирьяков
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