Первушин: «Вроде пропустили пять, а всё равно какой-то хороший осадочек даже есть»

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Локомотивом» (2:5).

- Мы понимали, что соперник на ходу, выиграть 10 матчей подряд - наверное, не каждому дано. Самая надежная пара центральных защитников, очень стабильная линия полузащиты, Крыховяк - топ-уровня, европейского, молодые футболисты, группа атаки, которая забивает сейчас в каждом матче, последние матчи, выигранные очень у достойных соперников с крупным счетом - все это говорило нам о том, что будет достаточно тяжело. Единственное, что у нас шанс был в том, что соперник будет выхолощен после кубковой игры. В первом тайме мы где-то могли за счет самоотдачи, подборов где-то перевести игру на половину соперника. Здесь самое главное было - не пропустить быстрые ответные атаки, потому что «Локомотив» очень хорош на пространстве. У нас где-то это получалось, где-то нет, но, тем не менее, первый тайм сыграли вничью с «Локомотивом», это уже хорошо. Понятно, что за счет замен, за счет повышения уровня самоотдачи во втором тайме соперник сразу взял игру в свои руки. Конечно, нельзя пропускать уже на 46-й минуте голы, потому что отыгрываться всегда тяжело. Всегда говорим футболистам, если продержимся 15-20 минут, будут хорошие обоюдные шансы. Тем не менее, очень довольны первым таймом, очень хорошие были моменты во втором тайме. Самое главное, по самоотдаче у меня всегда претензий нет к ребятам. Сегодня у нас там были еще какие-то взаимодействия, получались в атаке. Может быть, мы и сыграли в открытый футбол, но и погода позволяла, и поле. Хочу выразить огромную признательность работникам стадиона, потому что великолепный газон. Поле было мокрое, быстрое. Я думаю, что футбол смотрелся сегодня. Зрителям, болельщикам и телезрителям понравился, я думаю. Поэтому даже такое поражение, вроде пропустили пять, а все равно какой-то хороший осадочек даже есть.

- Сегодня Азер Алиев играл на непривычной для себя позиции и сыграл успешно. Почему вы решили его перевести с фланга на позицию под нападающим?

- Он играл у нас вингера, а сейчас инсайда, мысль была такая, чтобы открывался между линиями и больше бил по воротам, открывался за спину. Его навыки игры в атаке преобладают над навыками игры в обороне, поэтому сюда поближе к атаке его перевели, потому что выбегать в атаки с позиции вингера - 70 метров, а здесь - 30-40. Он выглядел неплохо, продуктивно и все-таки забил гол. Для него это очень важно, потому что он верующий человек, ему сейчас очень тяжело. Поэтому он проявляет сверхусилия, чтобы сейчас играть и тренироваться. Его вознаградили за это забитым мячом.

- Кэтэлин Карп сегодня намного чаще подключался к атакующим действиям, чем в предыдущих играх, это импровизация или ваша установка?

- Другая схема, он сегодня играл инсайда. От него как и от Азера требовалось играть в атаку и ближе к нападающим. Мы сегодня играли в три нападающих, когда были в атаке, и когда мы были в обороне, ему надо было отрабатывать. Мне кажется, он провел свою лучшую игру за нашу команду.

- Может ли «Тамбов» играть в открытый футбол? Согласны, что во втором тайме был как раз открытый футбол?

- Согласен, потому что вообще не получилась у нас игра в Туле, потому что пропустили быстрый гол. Мне очень не понравилось, как команда отреагировала на пропущенный гол. Пропустили второй. В перерыве там поговорили по-мужски с ребятами. Какой-то импульс это дало, но, тем не менее, снова пропустили. Сегодня также пропускали, но бежали в атаку. Радует, что есть подвижки. Хоть и проиграли «Локомотиву» 2:5, но какой-то положительный моментик там есть. Не думаю, что ребята как-то там очень уж сильно расстроились. Все прекрасно понимают наше положение. Я сегодня ребят настраивал на то, что не было какой-то там супермотивации. Я сказал им, что сегодня их супермотивация - показать себя на уровне будущего участника Лиги чемпионов и обладателя Кубка России свой потенциал. Думаю, что ребята справились и даже получили некоторое удовлетворение от своей игры.