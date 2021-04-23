Плутник и Николич провели встречу

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23 Апреля 2021, 14:55,
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Наставник «Локомотива» Марко Николич может остаться в клубе по окончании сезона.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», председатель совета директоров «железнодорожников» Александр Плутник провёл встречу с сербским специалистом, на которой дал понять Николичу, что хочет продолжить сотрудничество. В то же время Плутник не смог гарантировать, что сможет сохранить текущий состав.
После двадцати шести туров московский клуб занимает второе место в чемпионате России, «железнодорожники» сохраняют шансы и на победу в Кубке России, где им предстоит сыграть в финале против «Крыльев Советов».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Локомотив Москва, Марко Николич, Александр Плутник